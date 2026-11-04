МУП «Городское хозяйство» в Ростове закупит средства гражданской обороны на 3,6 млн рублей

В перечень входят средства защиты органов дыхания — респираторы и противогазы с защитой от химически опасных веществ, а также защитные костюмы, прорезиненные мешки для заражённой одежды, индивидуальные химические пакеты, газоанализаторы для определения заражённости воздуха и дозиметры. Дополнением идут аварийно-спасательное имущество — носилки, приборы газопламенной резки, лопаты, ломы, кувалды, кирки-мотыги, топоры, шлемы и рюкзаки, — а также метеорологический комплект, перевязочные противоожоговые средства и мегафон.