МУП «Городское хозяйство» в Ростове закупит средства гражданской обороны на 3,6 млн рублей
МУП «Городское хозяйство» Ростова-на-Дону объявило конкурс на поставку средств индивидуальной защиты и имущества для гражданской обороны. Начальная стоимость контракта — 3,6 млн руб.; конкурсная документация опубликована на портале госзакупок.
В перечень входят средства защиты органов дыхания — респираторы и противогазы с защитой от химически опасных веществ, а также защитные костюмы, прорезиненные мешки для заражённой одежды, индивидуальные химические пакеты, газоанализаторы для определения заражённости воздуха и дозиметры. Дополнением идут аварийно-спасательное имущество — носилки, приборы газопламенной резки, лопаты, ломы, кувалды, кирки-мотыги, топоры, шлемы и рюкзаки, — а также метеорологический комплект, перевязочные противоожоговые средства и мегафон.
Поставка должна осуществляться с 1 января по 30 декабря 2027 года.