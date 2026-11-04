Ремонт «Самбекских высот» после атаки БПЛА обошелся в 90 млн рублей

По словам главы региона, к восстановлению подключились предприниматели и жители области. «Фактически на следующий день после этого прилёта значительное количество людей мне позвонило и предложило свою помощь», — отметил господин Слюсарь. Он поблагодарил всех участников работ и подчеркнул, что атака на музей, посвящённый истории Великой Отечественной войны, вызвала особую реакцию жителей региона.