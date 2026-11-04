Суд по антикоррупционному иску к экс-главе Ростова Логвиненко пройдет в закрытом режиме
Заседания по иску Генпрокуратуры, требующей конфисковать у бывшего главы администрации Ростова Алексея Логвиненко активы на 1,6 млрд руб., будут проходить в закрытом режиме. Об этом сообщило издание Город N со ссылкой на секретариат Советского райсуда Ростова-на-Дону. Первое заседание назначено на 24 ноября.
По версии надзорного ведомства, на государственной службе господин Логвиненко игнорировал антикоррупционные запреты и ограничения, используя статус и авторитет власти в корыстных целях. Ключевой актив в иске — половина инвестиционных паев комбинированного закрытого инвестиционного фонда (КЗПИФ) «А1 Капитал», оценённые в 1,1 млрд руб.
Ответчиками вместе с Алексеем Логвиненко проходят его отец Валентин Логвиненко, Висилий Карпов, Андрей Нор-Аревян, Виктория и Роман Полуляшные, Екатерина и Наталия Скороход. В иске, который цитировал «Коммерсантъ», Екатерина Скороход названа сожительницей экс-главы города; о большинстве других ответчиков в публичном поле информации нет.