Суд по антикоррупционному иску к экс-главе Ростова Логвиненко пройдет в закрытом режиме

Заседания по иску Генпрокуратуры, требующей конфисковать у бывшего главы администрации Ростова Алексея Логвиненко активы на 1,6 млрд руб., будут проходить в закрытом режиме. Об этом сообщило издание Город N со ссылкой на секретариат Советского райсуда Ростова-на-Дону. Первое заседание назначено на 24 ноября.