На восстановление жилья после атак БПЛА на Дону направили около 200 млн рублей

Компенсации за поврежденные автомобили введены в этом году. Господин Слюсарь признал, что при запуске меры обсуждалось, относится ли транспорт к предметам первой необходимости, — «для кого-то это и предмет первой необходимости, потому что отвезти ребёнка в школу, маму в больницу, добраться на работу». Выплата положена жителям области после обследования машины специальной комиссией.