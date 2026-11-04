На восстановление жилья после атак БПЛА на Дону направили около 200 млн рублей
В Ростовской области в 2026 году на восстановление поврежденного при атаках беспилотников жилья и компенсации пострадавшим израсходовано порядка 200 млн руб. Цифру привел губернатор Юрий Слюсарь в интервью ГТРК «Дон-ТР». Средства шли на замену остекления, восстановительные работы и выплаты.
Механизм следующий: после атаки здания обследуют, в том числе специалисты ДГТУ, — по итогам решается вопрос о восстановлении или сносе. Если дом восстановить невозможно, жильцам предоставляют другое жилье за счет бюджета и бизнеса: например, в доме на улице Еременко в Ростове-на-Дону застройщик предоставил пострадавшим квартиры в соседнем здании.
Компенсации за поврежденные автомобили введены в этом году. Господин Слюсарь признал, что при запуске меры обсуждалось, относится ли транспорт к предметам первой необходимости, — «для кого-то это и предмет первой необходимости, потому что отвезти ребёнка в школу, маму в больницу, добраться на работу». Выплата положена жителям области после обследования машины специальной комиссией.