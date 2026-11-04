Прокуратура не согласилась с приговором воронежскому адвокату Чермашенцеву

Апелляционное представление подала прокуратура на приговор суда первой инстанции по уголовному делу адвоката Никиты Чермашенцева, который был признан виновным в мошенничестве. В понедельник, 2 ноября, дело поступило в Воронежский областной суд и было передано судье Эмме Беляевой. Информация появилась в судебной картотеке.