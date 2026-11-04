Прокуратура не согласилась с приговором воронежскому адвокату Чермашенцеву
Апелляционное представление подала прокуратура на приговор суда первой инстанции по уголовному делу адвоката Никиты Чермашенцева, который был признан виновным в мошенничестве. В понедельник, 2 ноября, дело поступило в Воронежский областной суд и было передано судье Эмме Беляевой. Информация появилась в судебной картотеке.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», 30 сентября Левобережный районный суд Воронежа признал Никиту Чермашенцева виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его приговорили к штрафу в размере 400 тыс. руб. и запрету заниматься адвокатской практикой в течение двух лет. Приговор вынесла судья Оксана Попова. Апелляционное представление прокуратуры было принято к рассмотрению 16 октября.
Следствие считает, что в апреле этого года к Никите Чермашенцеву обратилась местная жительница с просьбой помочь смягчить административный надзор за ее сыном, осужденным за тяжкие преступления. Адвокат согласился, попросив взамен 300 тыс. руб. для передачи правоохранителям. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Никиту Чермашенцева задержали в середине мая. В ходе допроса он признал вину и дал развернутые показания.