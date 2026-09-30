Воронежского адвоката Никиту Чермашенцева оштрафовали за мошенничество

Левобережный райсуд Воронежа признал местного адвоката Никиту Чермашенцева виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. и запрету заниматься адвокатской практикой в течение двух лет. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изначально Никите Чермашенцеву назначили штраф в 450 тыс. руб., но сумму уменьшили с учетом времени, проведенного под стражей и под домашним арестом.

Адвоката задержали в середине мая. Тогда же его отправили под домашний арест. В ходе допроса обвиняемый признал вину и дал развернутые показания.

По версии следствия, в апреле к фигуранту обратилась местная жительница с просьбой помочь смягчить административный надзор за ее сыном, осужденным за тяжкие преступления. Он согласился, попросив взамен 300 тыс. руб. для передачи правоохранителям. Однако в итоге распорядился деньгами по своему усмотрению.

Алина Морозова