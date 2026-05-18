Воронежский адвокат Никита Чермашенцев признал вину в мошенничестве

Следователь управления СКР по Воронежской области предъявил известному местному адвокату Никите Чермашенцеву обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). На допросе фигурант сознался в содеянном и дал подробные показания. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле к обвиняемому обратилась жительница Воронежа с просьбой помочь ослабить административный надзор в отношении ее сына, осужденного за совершение тяжких преступлений. Фигурант согласился, попросив взамен 300 тыс. руб. якобы для передачи правоохранителям. Впоследствии он распорядился деньгами по своему усмотрению.

Господин Чермашенцев был задержан сотрудниками управления СКР по региону и областного УФСБ. Накануне суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

