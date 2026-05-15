Воронежского адвоката Никиту Чермашенцева задержали за обман клиента

Управление Следственного комитета России по Воронежской области на основании материалов местного УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении местного адвоката (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Никите Чермашенцеве. В СКР рассказали, что адвокат задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По версии следствия, в апреле этого года к адвокату обратилась жительница Воронежа, чей сын был осужден за тяжкое преступление. Она попросила помочь добиться смягчения в его отношении мер административного надзора. Адвокат предложил ей передать ему 300 тыс. руб., которые якобы предназначались сотрудникам правоохранительных органов, способных решить ее проблему. Следствие считает, что адвокат осознавал отсутствие у него юридических полномочий для влияния на ситуацию и намеревался присвоить деньги себе.

В СКР подчеркнули, что уголовное дело возбуждено по заявлению лица, обратившегося в следственный орган, а также на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального управления ФСБ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Никите Чермашенцеву 35 лет. Он возглавляет контору «Чермашенцев и партнеры». В своих соцсетях адвокат много рассказывает о своей работе, освещая отдельные дела без упоминания фамилий доверителей. В марте господин Чермашенцев сделал пост о том, что адвокатская практика — это постоянный баланс между идеалом и реальностью: «Идеал — это оправдательный приговор, признание невиновности и восстановление справедливости в полном объеме. Реальность же часто требует прагматичных решений — таких, которые в первую очередь защищают человека здесь и сейчас».

В апреле издание «Абирег» опубликовало о господине Чермашенцеве статью, в которой приводилось мнение местной жительницы о неудовлетворительной работе адвоката. По ее словам, вместо той защиты, на которую она рассчитывала, взаимодействие с адвокатом свелось к общим обещаниям. Адвокатская палата региона отреагировала на статью, заявив, что прямых доказательств в ней нет.

Сергей Толмачев