В Свердловской области снизят траты на Заксобрание на 31 млн рублей в 2027 году

Как следует из проекта бюджета, расходы на выплаты председателю Заксобрания Дмитрию Жукову составят всего 11,8 млн руб. в то время, как для его предшественницы на посту спикера Людмилы Бабушкиной было предусмотрено 14,4 млн руб. В целом снижение доходов произойдет у всего депутатского корпуса — с 283,6 млн руб. за 2026 год до 267,6 млн руб. в 2027-м. Сотрудникам аппарата Заксобрания наоборот проиндексируют выплаты с 699,9 млн до 720,2 млн руб., а объем средств на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд персонала сократят со 134,4 млн до 94 млн руб.