В Свердловской области снизят траты на Заксобрание на 31 млн рублей в 2027 году
Как следует из проекта бюджета, расходы на выплаты председателю Заксобрания Дмитрию Жукову составят всего 11,8 млн руб. в то время, как для его предшественницы на посту спикера Людмилы Бабушкиной было предусмотрено 14,4 млн руб. В целом снижение доходов произойдет у всего депутатского корпуса — с 283,6 млн руб. за 2026 год до 267,6 млн руб. в 2027-м. Сотрудникам аппарата Заксобрания наоборот проиндексируют выплаты с 699,9 млн до 720,2 млн руб., а объем средств на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд персонала сократят со 134,4 млн до 94 млн руб.
Согласно документу, траты на выплаты депутатам Госдумы от региона и их помощникам планируется увеличить с 65,9 млн до 72,8 млн руб., а на закупки товаров, работ и услуг для их нужд — снизить с 25,4 млн до 25,3 млн руб. Власти также намерены утвердить рост расходов на выплаты двум членам Совета федерации от Свердловской области и их помощникам с 13,7 млн до 14,2 млн руб.
Правительство Свердловской области завершило разработку проекта бюджета Среднего Урала на 2027 год в конце октября. По сравнению с главным финансовым документом на 2026 год, доходы казны будут сокращены с 506,9 млрд до 480,5 млрд руб., расходы — с 538,9 млрд до 526,5 млрд руб. Снижение трат затронет образование (со 158,8 млрд до 151,1 млрд руб.), социальную политику (со 129,6 млрд до 127,4 млрд руб.), здравоохранение (с 55,7 млрд до 50,4 млрд руб.) и другие сферы. Дефицит бюджета на 2027 год, по сравнению с 2026-м, может возрасти с 31,9 млрд руб. до 45,9 млрд руб. С этим, расходы на обеспечение работы губернатора Дениса Паслера увеличатся на 17 млн руб.
Ожидается, что Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит документ в первом чтении на очередном заседании 17 ноября. Проект бюджета региона депутатам представит министр финансов Среднего Урала Александр Старков. К моменту рассмотрения документа в третьем, окончательном чтении в декабре параметры по доходам и расходам могут быть скорректированы.