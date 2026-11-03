Траты на губернатора Свердловской области возрастут на 17 млн рублей в 2027 году

Как следует из проекта бюджета, расходы на выплаты губернатору по сравнению с 2026 годом возрастут с 12,6 млн до 13,1 млн руб., сотрудникам аппарата главы Свердловской области — с 1 млрд 21 млн руб. до 1 млрд 54 млн. Траты на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд персонала планируется сократить с 48,4 млн до 33,4 млн руб.