Траты на губернатора Свердловской области возрастут на 17 млн рублей в 2027 году
Правительство Свердловской области планирует выделить 1 млрд 102 млн руб. на обеспечение работы губернатора Дениса Паслера в 2027 году, следует из проекта регионального бюджета. Согласно главному финансовому документу Среднего Урала на 2026 год, на функционирование высшего должностного лица субъекта был предусмотрен всего 1 млрд 84,3 млн руб.
Как следует из проекта бюджета, расходы на выплаты губернатору по сравнению с 2026 годом возрастут с 12,6 млн до 13,1 млн руб., сотрудникам аппарата главы Свердловской области — с 1 млрд 21 млн руб. до 1 млрд 54 млн. Траты на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд персонала планируется сократить с 48,4 млн до 33,4 млн руб.
Правительство Свердловской области завершило разработку проекта бюджета Среднего Урала на 2027 год в конце октября. По сравнению с главным финансовым документом на 2026 год, доходы казны будут сокращены с 506,9 млрд до 480,5 млрд руб., расходы — с 538,9 млрд до 526,5 млрд руб. Снижение трат затронет образование (со 158,8 млрд до 151,1 млрд руб.), социальную политику (со 129,6 млрд до 127,4 млрд руб.), здравоохранение (с 55,7 млрд до 50,4 млрд руб.) и другие сферы. Дефицит бюджета на 2027 год, по сравнению с 2026-м, может возрасти с 31,9 млрд руб. до 45,9 млрд руб.
Ожидается, что Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит документ в первом чтении на очередном заседании 17 ноября. Проект бюджета региона депутатам представит министр финансов Среднего Урала Александр Старков. К моменту рассмотрения документа в третьем, окончательном чтении в декабре параметры по доходам и расходам могут быть скорректированы.