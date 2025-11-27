Денис Паслер: ни о каком затягиваний поясов в 2026 году речи не идет

Власти Свердловской области сохранили все обязательства перед жителями региона в бюджете Среднего Урала на 2026 год и увеличили расходы на социальную сферу, строительство дорог, расселение аварийного жилья, замену транспорта, заверил губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. «Если бы мы думали о затягивании поясов, внесен бы был другой бюджет. Сегодняшний день мы живем в том бюджете и в том прогнозе, который утвержден в первом чтении. Ни о каком затягиваний поясов речи не идет»,— добавил он.

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 18 ноября, депутаты заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2026 год с параметрами 504,4 млрд руб. по доходам и 536,3 млрд руб. по расходам (дефицит — 31,9 млрд руб.). Согласно главному финансовому документу Среднего Урала на 2025 год, поступления прогнозируются в сумме 483,8 млрд руб., объем трат — в 529,1 млрд руб. (дефицит — 45,3 млрд руб.).

Господин Паслер признал, что по итогам 2025 года показатель по объему инвестиций в основной капитал Свердловской области останется на уровне 2024-го или снизится. По его словам, на остановке роста отразились высокая ставка ЦБ, санкции и курс валют. «Это все влияет на покупательскую способность, на снижение строительного сектора. В стране рынок строительства и ввода жилья просел на 21% по итогам 10 месяцев. У нас, слава богу, строительная отрасль все делает для того, чтобы она даже немножко росла»,— добавил губернатор, подчеркнув, что «симптомов для охлаждения экономики более чем достаточно».

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал Свердловской области достиг 898,2 млрд руб., что на 17,1% больше, чем в 2023-ем. Лидирующей отраслью по притоку капитала стали транспортировка и хранение (195,9 млрд руб.), обрабатывающее производство (168,7 млрд руб.) и операции с недвижимым имуществом (83,4 млрд руб.). В правительстве отмечали, что притоку инвестиций поспособствовало развитие инфраструктуры, совершенствование инструментов господдержки и реализация крупных проектов, таких как «Сухой порт».

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) о возможном сокращении расходов бюджета заявили власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), которые в сентябре уже снизили объем запланированных трат в 2025 году с 494,4 до 480,6 млрд руб. «Я не исключаю, что это только первый подход к оптимизации наших затрат. Мы проанализировали все то, что связано с теми объектами, которые носят масштабный характер, но которые сегодня не являются первоочередными, и расставили приоритеты»,— подчеркнул губернатор Руслан Кухарук. Он признал, что в дальнейшем власти могут вновь инициировать сокращение расходов бюджета в связи с «трудным временем», которое «уже наступило».

Василий Алексеев