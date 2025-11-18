Депутаты приняли бюджет Свердловской области на 2026 год в первом чтении

Заксобрание Свердловской области одобрило проект регионального бюджета на 2026 год в первом чтении. Поступления в казну Среднего Урала запланированы в сумме 504,4 млрд руб., объем расходов — в 536,3 млрд руб., размер дефицита — в 31,9 млрд руб. Документ поддержали 38 парламентариев, шесть депутатов от голосования воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил министр финансов региона Александр Старков, сумма налоговых и неналоговых доходов составит 468,5 млрд руб. Источниками пополнения бюджета будут налог на прибыль организаций НДФЛ (189,3 млрд руб.), (142,2 млрд руб.), акцизы (38,9 млрд руб.), налоги на совокупный доход организаций (37,2 млрд руб.), налог на имущество организаций (32,4 млрд руб.), неналоговые доходы (15,9 млрд руб.) и прочие налоговые доходы (12,6 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений в 2026 году составит 35,9 млрд руб.

Господин Старков отметил, что власти направят 358,7 млрд руб. на социальную сферу, 62,2 млрд руб. — на национальную экономику, 35 млрд руб. — на межбюджетные трансферты, 16 млрд руб. — на ЖКХ, 64,4 млрд руб. — на прочие расходы. Из них 100,3 млдр руб. выделят на субвенции на дошкольное и общее образование, 75,9 млрд руб. — на социальное обеспечение населения, 33,9 млрд руб. — на охрану семьи и детства, 14,2 млрд руб. — на услуги по социальному обслуживанию граждан, 13,8 млрд руб. — на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 8,5 млрд руб. — на организацию питания обучающихся в школах, 4 млрд руб. — на строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3,1 млрд руб. — на оздоровительную компанию детей и подростков.

Александр Старков добавил, что в рамках расходов на образование власти направят 5,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию 11 школ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, в поселке Сосьва и селе Петрокаменское, 1,6 млрд руб. — на создание новых мест в школах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского, 1,5 млрд руб. — на строительство девяти детских садов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, селах Патруши и Косулино.

В сфере здравоохранения планируется выделить 2,5 млрд руб. на реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы и 176 млн руб. на завершение строительства детской поликлиники в Серове. В рамках трат на физическую культуру и спорт направят 2 млрд руб. на строительство и обновление ледовой арены «Уральский трубник» в Первоуральске, легкоатлетического манежа в Каменске-Уральском, физкультурно-оздоровительных комплексов в Камышлове и Дегтярске. В сфере культуры предусмотрели 329,9 млн руб. на возведение Центра культурного развития в Кировграде и Дома культуры с библиотекой и музеем в поселке Гари.

По словам господина Старкова, 2,1 млрд руб. выделят на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 11 муниципалитетах, 2 млрд руб. — на возведение и реконструкцию очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти, 1,9 млрд руб. — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 880,3 млн руб. — на субсидии муниципалитетам на концессионные соглашения в коммунальной сфере, 642 млн руб. — на замену лифтов в многоквартирных домах, 338,9 млн руб. — на развитие газификации в Ирбитском, Нижнесергинском, Белоярском районах и в Пышминском округе.

В сфере транспорта 40 млрд руб. направят на дорожный фонд, 1 млрд руб. — на развитие общественного транспорта Екатеринбурга, включая метрополитен города, 721 млн руб. — на создание и эксплуатацию трамвайной линии Верхняя Пышма — Екатеринбург, 300 млн руб. — муниципалитетам на обновление общественного транспорта.

Объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам в 2026 году составит 200,7 млрд руб. «Это серьезная цифра, прошу максимально ответственно и внимательно подходить к предложениям, с которыми обращались главы — оценивать их востребованность, перспективность, адекватность финансовой модели. Есть все возможности добиться реального роста качества жизни уральцев, и мы ей должны воспользоваться»,— призвал депутатов губернатор Денис Паслер.

Ранее стало известно, что проект бюджета на 2026 год также предусматривает траты в 1 млрд 84 млн руб. на обеспечение работы главы Среднего Урала, 1 млрд 198 млн руб. — на работу заксобрания, 721,1 млн руб. — на обеспечение проведения выборов.

Бюджет на 2025 года был принят заксобранием с параметрами 483,8 млрд руб. по доходам и 529,1 млрд руб. по расходам. Планируемый дефицит составил 45,3 млрд. руб.

Василий Алексеев