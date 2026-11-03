В Воронеже дошло до суда дело о даче взятки судье арбитражным управляющим
В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 42-летнего арбитражного управляющего, которого обвиняют в даче взятки судье Арбитражного суда Воронежской области. Размер взятки, по версии следствия, составил 250 тыс. руб. Об этом 3 ноября сообщили в региональном СУ СК. Речь идет о передаче управляющим Владимиром Коликовым денег судье Светлане Мальцевой.
По информации регуправления СКР, в период с сентября по декабрь 2021 года обвиняемый передал судье взятку за «вынесение определения о введении процедуры наблюдения в отношении коммерческой организации с целью сохранения ее активов в рамках арбитражного дела». Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Воронежской области. Фигуранту вменяют дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).
Как уточнили в региональной прокуратуре, обвинительное заключение было утверждено сегодня, 3 ноября, прокурором Воронежской области Сергеем Филипенко. Дело будет рассматривать Левобережный районный суд.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Светланы Мальцевой в конце ноября прошлого года возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следствие полагает, что с 2021 по 2023 год она получила от Владимира Коликова взятки почти на 4,8 млн руб. Деньги предназначались за введение процедуры банкротства в ООО «Малика» (управляло рестораном узбекской кухни в Воронеже) и за отмену результатов торгов по продаже пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, принадлежавших обанкротившемуся ООО «Стройсервис». По данным «Федресурса», арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении «Малики» в декабре 2021 года.
Светлана Мальцева вину не признает. Она безуспешно пыталась отменить разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела. В конце прошлого года полномочия судьи были приостановлены.
«Ъ-Черноземье» рассказывал в конце сентября, что уголовное дело Светланы Мальцевой передано на рассмотрение в Воронежский областной суд.