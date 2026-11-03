В Воронеже дошло до суда дело о даче взятки судье арбитражным управляющим

По информации регуправления СКР, в период с сентября по декабрь 2021 года обвиняемый передал судье взятку за «вынесение определения о введении процедуры наблюдения в отношении коммерческой организации с целью сохранения ее активов в рамках арбитражного дела». Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Воронежской области. Фигуранту вменяют дачу взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).