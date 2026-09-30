Дело о взятках судьи воронежского арбитража передали в облсуд
Центральный райсуд Воронежа передал на рассмотрение в областной суд уголовное дело о взятках судьи арбитражного суда Светланы Мальцевой, обвиняемой во взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Решение было принято по просьбе самой обвиняемой.
Судья Арбитражного суда Воронежа области Светлана Мальцева
Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ
Ст. 31 УПК РФ предусматривает, что подсудность для рассмотрения дела в отношении судьи может быть изменена по ходатайству, поданному до начала судебного заседания. Госпожа Мальцева подала его сразу после того, как судья Центрального райсуда Светлана Александрова зашла в зал заседания.
Уголовное дело в отношении госпожи Мальцевой в конце ноября прошлого года возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следствие полагает, что с 2021 по 2023 год фигурантка получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова взятки почти на 4,8 млн руб. Деньги предназначались за введение процедуры банкротства в ООО «Малика» (управляло рестораном узбекской кухни в Воронеже) и за отмену результатов торгов по продаже пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, принадлежавших обанкротившемуся ООО «Стройсервис».
Светлана Мальцева вину не признает. Она безуспешно пыталась отменить разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела. В конце прошлого года ее полномочия были приостановлены.