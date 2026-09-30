Дело о взятках судьи воронежского арбитража передали в облсуд

Центральный райсуд Воронежа передал на рассмотрение в областной суд уголовное дело о взятках судьи арбитражного суда Светланы Мальцевой, обвиняемой во взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Решение было принято по просьбе самой обвиняемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Арбитражного суда Воронежа области Светлана Мальцева

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Судья Арбитражного суда Воронежа области Светлана Мальцева

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Ст. 31 УПК РФ предусматривает, что подсудность для рассмотрения дела в отношении судьи может быть изменена по ходатайству, поданному до начала судебного заседания. Госпожа Мальцева подала его сразу после того, как судья Центрального райсуда Светлана Александрова зашла в зал заседания.

Уголовное дело в отношении госпожи Мальцевой в конце ноября прошлого года возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следствие полагает, что с 2021 по 2023 год фигурантка получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова взятки почти на 4,8 млн руб. Деньги предназначались за введение процедуры банкротства в ООО «Малика» (управляло рестораном узбекской кухни в Воронеже) и за отмену результатов торгов по продаже пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza, принадлежавших обанкротившемуся ООО «Стройсервис».

Светлана Мальцева вину не признает. Она безуспешно пыталась отменить разрешение на возбуждение в ее отношении уголовного дела. В конце прошлого года ее полномочия были приостановлены.

Владимир Зоркий