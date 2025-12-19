ККС приостановила полномочия подозреваемой во взятках воронежской судьи

Квалификационная коллегия судей (ККС) удовлетворила представление председателя Арбитражного суда Воронежской области Владимира Козлова о приостановлении полномочий судьи Светланы Мальцевой, в отношении которой Следственный комитет возбудил уголовные дела о взятках (ч. 5 и ч.6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе ККС.

В конце ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил в отношении госпожи Мальцевой уголовное дело. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», следствие считает, что в 2021–2023 годах она получила взятки от близко знакомого арбитражного управляющего Владимира Коликова почти 5 млн руб. за принятие решений в интересах местной фирмы, в том числе по остановке продажи с торгов пятизвездочных отелей девелоперской компании ООО «Стройсервис» за более чем 2 млрд руб. Вину судья не признает. Самому господину Коликову вменяют дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

В начале осени Светлана Мальцева пыталась предотвратить возбуждение дела. Она подала иск в Верховный суд (ВС) РФ с требованием отменить разрешение на ее уголовное преследование. Она утверждала, что арбитражный управляющий мог оговорить ее. ВС оставил ее иск без удовлетворения. Недавно она обжаловала это решение. Апелляционная жалоба будет рассмотрена 15 января.

Егор Якимов