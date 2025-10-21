Воронежской судье отказали в отмене разрешения на ее уголовное преследование

Верховный суд оставил без удовлетворения иск воронежской судьи арбитража Светланы Мальцевой к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), разрешившей возбудить в ее отношении уголовное дело о взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это следует из картотеки дел.

ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении судьи в середине июля этого года. О наличии претензий к работе госпожи Мальцевой стало известно год назад: прошлым летом в Воронеже следователи задержали арбитражного управляющего «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Владимира Коликова по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Издание «Право.ru» со ссылкой на обнародованные на заседании ВККС материалы следствия сообщает, что в 2021 году судья могла получить от управляющего 250 тыс. руб. за принятие решения по делу о банкротстве физического лица, а в 2022-м — 4 млн руб. за решение по делу о несостоятельности юридического лица. Как считают в Следственном комитете, арбитражный управляющий якобы также приобрел для судьи квартиру. Сама госпожа Мальцева вину отрицает: она заявляла, что управляющий мог оговорить ее, чтобы избежать уголовного дела.

После решения ВККС дела Светланы Мальцевой были переданы другим судьям. Она работает на своем посту с 2018 года.

Владимир Зоркий