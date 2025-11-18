Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Воронежской судье могут вменить взятку за отмену продажи пятизвездочных отелей

Верховный суд РФ опубликовал мотивировочную часть решения, которым судье арбитражного суда Воронежской области Светлане Мальцевой было отказано в отмене разрешения на возбуждение против нее уголовного дела о взятках. Согласно документу, ей вменяется получение незаконных денежных вознаграждений за действия в рамках банкротств двух компаний — ООО «Малика», управлявшего рестораном узбекской кухни на проспекте Патриотов в Воронеже, и ООО «Стройсервис», владевшего долей крупнейшего в Воронеже торгово-развлекательного центра «Галерея Чижова».

Так вывеска отеля выглядела до продажи ДСК, с 2024 года гостиница называется Armada Plaza

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по версии следствия, в конце 2021 года судья получила от арбитражного управляющего Владимира Коликова 250 тыс. руб. за введение в «Малике» первой стадии процедуры банкротства — наблюдения. В дальнейшем компания была признана банкротом, а ее имущественный комплекс, в который входила производственная площадка под Воронежем, с торгов приобрело воронежское ООО «ЕвразияХолдинг».

В 2022 году, как считает следствие, судья могла принять еще одно решение в интересах фирмы «ЕвразияХолдинг». Гендиректор компании Игорь Жихарев тогда попросил Владимира Коликова помочь ему после проигрыша на торгах по продаже принадлежавших «Стройсервису» пятизвездочных гостиниц «Арт-отель» и Ramada Plaza в Воронеже. «ЕвразияХолдинг» тогда предложило выкупить их за 1,5 млрд руб., а московское АО «Трейд Инвест» — за 2,17 млрд руб. Как считает следствие, управляющий предложил судье за 4,5 млн руб. по заявлению компании признать недействительными результаты торгов и установить запрет на их повторное проведение. После этого, по версии следствия, господин Коликов внес 4,5 млн руб. по договору о приобретении судьей квартиры. В итоге по заявлению «ЕвразияХолдинг» обеспечительные меры были отменены, а гостиницы проданы ООО «Строймаркет», аффилированному с крупным местным застройщиком «ДСК».

ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении судьи в середине июля этого года. После этого Светлана Мальцева безуспешно попыталась отменить это решение в ВС РФ. Он утверждала, что арбитражный управляющий, с которым она находилась в близких взаимоотношениях, оговорил ее, а законность всех ее решений была подтверждена апелляционной инстанцией.

После решения ВККС дела Светланы Мальцевой были переданы другим судьям. Она работает на своем посту с 2018 года. По данным «Ъ-Черноземье», уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено в ближайшее время.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Владимир Зоркий