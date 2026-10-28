В больницах остаются десять пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж
По уточненной информации, в результате террористической атаки на Воронежскую область 26 октября пострадали 44 человека. Большинству помощь была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась 12 пациентам. По состоянию на 28 октября в медучреждениях региона остаются десять совершеннолетних пациентов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Воронежской области.
«Один находится в тяжелом состоянии и девять — в состоянии средней степени тяжести. Два человека, которые ранее находились в тяжелом состоянии, переведены из реанимации в профильные отделения. Один взрослый и один ребенок были выписаны 27 и 26 октября соответственно»,— уточнили в Минздраве.