В больницах остаются десять пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж

«Один находится в тяжелом состоянии и девять — в состоянии средней степени тяжести. Два человека, которые ранее находились в тяжелом состоянии, переведены из реанимации в профильные отделения. Один взрослый и один ребенок были выписаны 27 и 26 октября соответственно»,— уточнили в Минздраве.