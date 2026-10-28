Власти Ярославля не называли сумму зарплаты мэра после повышения
Муниципалитет Ярославля поддержал увеличение ежемесячного денежного вознаграждения мэру города, при этом сумма заработной платы главы города после повышения не была названа. Решение принято на заседании 28 октября.
Документ увеличил коэффициент денежного вознаграждения с 4,7 до 7, или в 1,49 раза. Депутат Анатолий Каширин спросил, сколько именно будет получать глава города после повышения.
«Мы когда говорим о зарплате высших чиновников, мы цифры вообще не видим. Нам говорят, что глава Ярославского района получает больше, чем мэр Ярославля. А можно услышать, сколько получают глава Ярославского района и мэр Ярославля, чтобы мы понимали цифры?»— спросил депутат.
Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов сказал, что не считает себя уполномоченным называть конкретную сумму.
«Установлена структура ежемесячного денежного вознаграждения. Это должностной оклад, его размер определен решением муниципалитета, ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы и ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну. Составляющие ежемесячного денежного вознаграждения определены, и к этой составляющей применяется коэффициент денежного поощрения. Формула открытая, понятная, я думаю, что по ней все видно. Любой человек все может посчитать»,— сказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.
Также депутаты проголосовали за введение компенсации мэру расходов на аренду жилья в размере до 55 тыс. руб. в месяц. Сейчас проходит процедура выборов нового мэра Ярославля. Кандидатуры для утверждения в муниципалитет должен внести губернатор.