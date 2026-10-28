Власти Ярославля не называли сумму зарплаты мэра после повышения

«Установлена структура ежемесячного денежного вознаграждения. Это должностной оклад, его размер определен решением муниципалитета, ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы и ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну. Составляющие ежемесячного денежного вознаграждения определены, и к этой составляющей применяется коэффициент денежного поощрения. Формула открытая, понятная, я думаю, что по ней все видно. Любой человек все может посчитать»,— сказал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.