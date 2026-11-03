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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Ярославль

Крупнейшая атака БПЛА на Ярославль. Главное

Ярославский НПЗ атаковали 124 беспилотника, два сотрудника получили ранения
Ночью Ярославль подвергся крупнейшей, по опубликованным данным, атаке беспилотников. Губернатор Михаил Евраев сообщил о 124 БПЛА, атаковавших нефтеперерабатывающий завод. Повреждена инфраструктура предприятия, возникло возгорание. Два сотрудника НПЗ госпитализированы с осколочными ранениями. Обломки беспилотников также повредили жилые дома и автомобили. Ограничения движения на выезде в сторону Москвы действовали более четырех часов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • Первые ограничения ночью ввели в аэропорту Ярославля. По сообщению Росавиации, прием и выпуск воздушных судов приостановили в 3:12 для обеспечения безопасности полетов.

  • В 3:18 Михаил Евраев объявил в Ярославской области беспилотную опасность. Жителей призвали сохранять спокойствие, покинуть открытые пространства и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях рекомендовали зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами.

  • «Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— сообщил губернатор.

  • Жители Ярославля в социальных сетях сообщили, что слышат часто повторяющиеся звуки работы ПВО. В 3:38 глава региона объявил о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях либо выбирать объездные маршруты.

  • В 4:47 Михаил Евраев сообщил о введении еще одного режима — ракетной опасности. Позднее его отменили, однако беспилотная опасность продолжала действовать.

  • Из-за перекрытия Московского проспекта изменили движение общественного транспорта. Автобусы направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Часть рейсов выполняли по укороченным маршрутам. Межмуниципальные автобусы, следующие по перекрытому участку трассы М-8, временно прекратили выполнение рейсов.

  • В 7:57 движение по М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили, сообщил канал «РСЧС Ярославская область». Позднее Михаил Евраев подтвердил открытие дороги и возвращение общественного транспорта на привычные маршруты.

  • Губернатор сообщил, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод.

  • «Сегодня ночью силы РЭБ и ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Всего — 124 беспилотника. Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия»,— написал Михаил Евраев.

  • Два пострадавших сотрудника предприятия были госпитализированы. Обломками сбитых беспилотников выбило стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей. Губернатор не уточнил число поврежденных зданий и машин.

  • Жителей предупредили об опасности фрагментов беспилотников: к ним нельзя приближаться и пользоваться рядом телефонами. Об обнаруженных обломках необходимо сообщать по номеру 112, отойдя на безопасное расстояние.

  • В 8:48 Михаил Евраев объявил в своем канале в «Максе» отбой беспилотной опасности. Режим действовал пять с половиной часов.

  • По опубликованным данным, атака стала крупнейшей по числу БПЛА за все время нападений на Ярославскую область. Ранее самой массовой считалась атака 6 августа. Как сообщал «Ъ-Ярославль», тогда, по окончательным данным губернатора, силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 93 беспилотника. Четыре человека получили осколочные ранения, произошло возгорание резервуаров НПЗ и трех частных домов.

  • Атака на Ярославский НПЗ противоречит сентябрьскому заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Антон Голицын