Крупнейшая атака БПЛА на Ярославль. Главное

Первые ограничения ночью ввели в аэропорту Ярославля. По сообщению Росавиации, прием и выпуск воздушных судов приостановили в 3:12 для обеспечения безопасности полетов.

В 3:18 Михаил Евраев объявил в Ярославской области беспилотную опасность. Жителей призвали сохранять спокойствие, покинуть открытые пространства и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях рекомендовали зашторить окна или опустить жалюзи, отойти от окон и находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— сообщил губернатор.

Жители Ярославля в социальных сетях сообщили, что слышат часто повторяющиеся звуки работы ПВО. В 3:38 глава региона объявил о перекрытии выезда из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях либо выбирать объездные маршруты.

В 4:47 Михаил Евраев сообщил о введении еще одного режима — ракетной опасности. Позднее его отменили, однако беспилотная опасность продолжала действовать.

Из-за перекрытия Московского проспекта изменили движение общественного транспорта. Автобусы направили в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Часть рейсов выполняли по укороченным маршрутам. Межмуниципальные автобусы, следующие по перекрытому участку трассы М-8, временно прекратили выполнение рейсов.

В 7:57 движение по М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили, сообщил канал «РСЧС Ярославская область». Позднее Михаил Евраев подтвердил открытие дороги и возвращение общественного транспорта на привычные маршруты.

Губернатор сообщил, что целью атаки был нефтеперерабатывающий завод.

«Сегодня ночью силы РЭБ и ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Всего — 124 беспилотника. Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия»,— написал Михаил Евраев.

Два пострадавших сотрудника предприятия были госпитализированы. Обломками сбитых беспилотников выбило стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей. Губернатор не уточнил число поврежденных зданий и машин.

Жителей предупредили об опасности фрагментов беспилотников: к ним нельзя приближаться и пользоваться рядом телефонами. Об обнаруженных обломках необходимо сообщать по номеру 112, отойдя на безопасное расстояние.

В 8:48 Михаил Евраев объявил в своем канале в «Максе» отбой беспилотной опасности. Режим действовал пять с половиной часов.

По опубликованным данным, атака стала крупнейшей по числу БПЛА за все время нападений на Ярославскую область. Ранее самой массовой считалась атака 6 августа. Как сообщал «Ъ-Ярославль», тогда, по окончательным данным губернатора, силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 93 беспилотника. Четыре человека получили осколочные ранения, произошло возгорание резервуаров НПЗ и трех частных домов.