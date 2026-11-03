Алексей Михайлов ушел с поста главы Ярославского округа
Выдвинутый на пост мэра Ярославля глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов сообщил об уходе с прежней должности. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте» 2 ноября.
«Сегодня я по собственному желанию завершаю работу на посту главы Ярославского муниципального округа. За время работы было разное. Были поводы для радости, непростые решения, поддержка и критика. Но все это — часть большой общей работы, главная оценка которой не в словах, а в конкретных изменениях к лучшему в жизни людей»,— сообщил господин Михайлов.
Подводя итоги работы, он перечислил открытие школы в Заволжье, физкультурно-оздоровительного комплекса в Кузнечихе и многофункционального центра в Пестрецове, а также начало строительства школы в Красном Бору. Алексей Михайлов поблагодарил жителей, депутатов и сотрудников администрации за совместную работу.
Господин Михайлов возглавил округ в июне 2025 года. Ранее он работал заместителем и первым заместителем главы администрации Мичуринска Тамбовской области, советником главы Переславля-Залесского.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», в октябре губернатор Михаил Евраев предложил кандидатуру Алексея Михайлова на пост мэра Ярославля, его выдвинула на эту должность партия «Единая Россия». Выборы главы областного центра назначены на 3 ноября. Мэра изберет представительный орган — муниципалитет.