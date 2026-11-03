Алексей Михайлов ушел с поста главы Ярославского округа

«Сегодня я по собственному желанию завершаю работу на посту главы Ярославского муниципального округа. За время работы было разное. Были поводы для радости, непростые решения, поддержка и критика. Но все это — часть большой общей работы, главная оценка которой не в словах, а в конкретных изменениях к лучшему в жизни людей»,— сообщил господин Михайлов.