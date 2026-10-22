NYT: США и Израиль подготовят новые удары по Ирану после выборов в Конгресс

По данным издания, речь идет о короткой, но интенсивной трехдневной операции. Вооруженные силы США и Израиля уже активизировали учения над Ираком, а глава Пентагона Пит Хегсет посетил Израиль для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.