NYT: США и Израиль подготовят новые удары по Ирану после выборов в Конгресс
США и Израиль разработали планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США 3 ноября. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о короткой, но интенсивной трехдневной операции. Вооруженные силы США и Израиля уже активизировали учения над Ираком, а глава Пентагона Пит Хегсет посетил Израиль для встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ожидается, что потенциальными целями станут ядерные объекты, ракетные арсеналы и энергетическая инфраструктура Ирана, отмечает NYT.
Собеседники издания полагают, что силы США и Израиля будут полностью развернуты на Ближнем Востоке к началу ноября. Однако, американский президент Дональд Трамп продолжает рассматривать все варианты действий, добавил источник.