Старейшее промпредприятие Белгородской области перешло под прямое управление ТМК

Трубная металлургическая компания (ТМК, основатель — Дмитрий Пумпянский) в начале 2026 года завершила присоединение к материнской компании восьми ключевых подконтрольных обществ, в том числе АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТЗ), которое ранее выступало управляющей компанией для АО «Ракитянский арматурный завод» (РАЗ) в одноименном райцентре Белгородской области. Оборот этого предприятия превышает 3,5 млрд руб., оно считается одним из старейших промышленных комплексов региона и ведет свою историю с 1850 года. Об изменениях сообщили в пресс-службе ТМК, пояснил, что холдинг «перешел на единую акцию для оптимизации корпоративного управления».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЧТЗ был управляющей компанией РАЗ с 9 апреля 2025 года. С 1 января 2026-го ЧТЗ ликвидирован путем присоединения к ПАО «ТМК». Данных о новой управляющей компании РАЗ пока нет, однако там сообщается, что 12 января предприятие подало заявление о внесение изменений в данные об учредительных документах в ЕГРЮЛ. Суть изменений не раскрывается.

АО «Ракитянский арматурный завод» зарегистрировано в Белгородской области в 1996 году. Основной вид деятельности — производство трубопроводной арматуры. Уставный капитал — 84,6 млн руб. Актуальные акционеры не раскрываются. По данным на 1 квартал 2020-го в их числе с долей в 85,26% было подмосковное ООО «Трубы 2000», принадлежащее ТМК. 0,01% ценных бумаг на тот момент принадлежал Наталье Игнатенко, информации по остальным долям не было. Выручка РАЗ в 2024 году выросла до 3,56 млрд руб. (2,07 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль увеличилась до 556,9 млн руб. (108,7 млн руб. в 2023-м). Ракитянский арматурный завод является одним из старейших промышленных комплексов Белгородской области. Первые упоминания о нем относятся к 1850 году, когда в имении князя Юсупова в слободе Ракитная была построена сельскохозяйственная мастерская по ремонту сельхозинвентаря.

«Изменения произошли с целью оптимизации корпоративной структуры управления и повышения операционной эффективности благодаря консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Присоединение дочерних обществ позволит укрепить межзаводскую кооперацию, высвободить оборотный капитал, расширить возможности финансирования инвестиционных программ и нарастить конкурентные преимущества предприятий. Все филиалы продолжают работать в регионах присутствия, сохраняют социальные и благотворительные программы»,— сказано в пресс-релизе ТМК.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в августе Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Москвы, по которым с белгородского РАЗ было решено взыскать 2,75 млн руб. неустойки вместо заявленных 110,2 млн руб. в пользу столичного АО «Концерн "Титан-2"».

Сергей Калашников