Репо разложили по банкам

Банки привлекли на последних аукционах репо с ЦБ рекордный объем денежных средств — 7 трлн руб. Причем 1 трлн руб. был выдан в форме краткосрочного репо для оперативного регулирования банковской ликвидности. В условиях оттока средств с вкладов и счетов, роста кредитования, а также финансирования дефицита бюджета банки все активнее прибегают к инструментам пополнения ликвидности. Лишь к концу года аналитики ждут улучшения ситуации, когда в банки начнут поступать средства в связи с традиционным ускоренным расходованием бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

22 сентября Банк России предоставил банкам 7 трлн руб. в рамках операций репо, рекордный объем за все время проведения таких аукционов. Причем в рамках аукциона «тонкой настройки» (репо на один день) был предоставлен 1 трлн руб., максимум с июля. Накануне ЦБ также предоставил однодневную ликвидность банковскому сектору на сумму 0,7 трлн руб. Предыдущий максимум был установлен 10 марта, когда банки привлекли у регулятора 6,74 трлн руб.

В этот раз на аукционе «тонкой настройки» спрос превысил более чем в 2,6 раза объем предложения. В итоге ЦБ удовлетворил заявки на весь выставленный объем — 1 трлн руб. под средневзвешенную ставку 14,28% годовых. Интерес к аукциону репо на семь дней составил 7,7 трлн руб., из которых удовлетворены были заявки также по верхнему лимиту 6 трлн руб. по средневзвешенной ставке 14,13% годовых.

С начала сентября ЦБ провел уже десять аукционов репо, половина из которых были «тонкой настройки». Такие аукционы являются одним из основных инструментов регулятора по предоставлению ликвидности банкам, и высокий интерес к ним свидетельствует о ее дефиците у банков.

«Учащение проведения аукционов репо показывает, что у банков растет спрос на краткосрочную рублевую ликвидность. Это может быть следствием ограниченного запаса банковского сектора по переусреднению и, возможно, его неравномерного распределения по банковской системе»,— поясняет главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, основными факторами формирования дефицита ликвидности выступает переток средств в наличные (2,6 трлн руб. на 1 сентября), а также сокращение размещения средств казначейством РФ (2,4 трлн руб.) на фоне накопленного дефицита бюджета. За восемь месяцев дефицит составил 5,8 трлн руб. (2,5% ВВП). Крупные размещения гособлигаций также увеличивают спрос банков на ликвидность. В начале месяца Минфин разместил ОФЗ с переменным купоном на 0,94 трлн руб. И основными покупателями выступили кредитные организации (см. “Ъ” от 3 сентября).

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Ускоренный рост корпоративного кредитования, а также сокращение средств на срочных вкладах также способствуют дефициту ликвидности, как считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По данным Банка России, корпоративный кредитный портфель увеличился за август на 1,6%, до 105,2 трлн руб. Годовой темп прироста портфеля вырос по сравнению с июлем на 0,5 п. п., до 13,2%.

Вместе с тем значительного структурного дефицита ликвидности участники рынка не видят. Об этом косвенно говорит небольшое превышение стоимости денег на межбанковском рынке для банков первого круга.

Так, ставка RUONIA в последние дни находилась на 10–20 б. п. выше значения ключевой ставки. Как отмечает руководитель департамента казначейства Совкомбанка Владимир Быков, превышение ставок МБК над ключевой до 0,5 п. п. говорит о незначительном дефиците. Кроме того, объем ежедневно заключаемых сделок по ставке RUONIA в сентябре в среднем составил 600 млрд руб., что на 17% ниже, чем в июне—августе. И это несмотря на то, что для летних месяцев более характерно замедление активности рынка МБК. «Это свидетельствует о том, что дефицит ликвидности в основном наблюдается у банков первого круга и далее распространяется на нижние уровни банковской системы»,— отмечает господин Евстифеев.

Вместе с тем в ближайшие месяцы аналитики ждут постепенного расширения дефицита ликвидности банковского сектора. Как отмечает Павел Бирюков, этому будет способствовать рост спроса на наличные. Такого же развития ожидает и Банк России, который в сентябре повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банков на 2026 год с 2,4–3,6 трлн до 4–5,2 трлн руб. Поэтому, как считает Дмитрий Грицкевич, объем операций репо с банками продолжит увеличиваться. «Ближе к завершению года ликвидность должна сезонно увеличиться за счет ускоренного расходования бюджетных средств»,— указывает господин Евстифеев.

Виталий Гайдаев