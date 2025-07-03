МКБ окажут всероссийскую поддержку

В Московском кредитном банке (МКБ) произошла смена председателя правления, и это уже вторая отставка главы банка за последние семь месяцев. По словам источников “Ъ”, это может быть связано со снижением финансовых показателей кредитной организации, а исправлением ситуации займутся представители Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Эксперты отмечают и снижение инвестиционной привлекательности ценных бумаг МКБ, прежде всего субординированных облигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам четырех источников “Ъ” на финансовом рынке, в наблюдательный совет Московского кредитного банка на последнем собрании акционеров вошло заметное количество представителей ВБРР. Само собрание состоялось 27 июня, на нем акционеры утвердили новый состав набсовета, но персоналии раскрыты не были.

По словам одного из собеседников “Ъ”, в органы управления могла войти Дина Маликова, которая в настоящее время занимает пост главы правления ВБРР.

Кроме того, с 3 июля набсовет прекратил полномочия председателя правления МКБ Максима Коржова и на его место одобрил нового кандидата, имя которого также не разглашается. Максим Коржов пробыл председателем правления МКБ семь месяцев, сменив на этом посту Николая Каторжнова в ноябре 2024 года. Соответствующие документы будут направлены на согласование в Банк России.

Как пояснил источник “Ъ” на банковском рынке, последние несколько месяцев в МКБ проходила углубленная проверка представителями ВБРР, который, как говорится на сайте компании «Роснефть», «тесно интегрирован в корпоративную финансовую структуру нефтяной компании». По результатам этой проверки сейчас обсуждаются варианты докапитализации МКБ. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 10 июня подтвердило рейтинг МКБ на уровне ruA+, но указало на «повышение чувствительности банка к реализации крупных кредитных рисков на фоне снижения запаса по капиталу и роста показателей концентрации на фоне внедрения новых регуляторных подходов».

Агентство отмечает снижение «рентабельности бизнеса с 15% до 6%» за период с 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 года. Там отмечается, что в среднесрочной перспективе банк планирует реализовать «комплекс мер, направленных на укрепление финансовых метрик», а также указано на высокую вероятность «оказания внешней поддержки».

В МКБ, ВБРР, ЦБ не ответили на вопросы “Ъ”. При этом, по словам источника “Ъ”, близкого к банку, после смены председателя правления стратегия кредитной организации не изменится.

«Банк продолжит развиваться как универсальная кредитная организация»,— заявил собеседник “Ъ”.

МКБ входит в число системно значимых банков. Согласно отчетности по РСБУ на 1 апреля 2025 года, активы МКБ составляли 4,89 трлн руб. (8-е место среди банков), капитал — 361,5 млрд руб. Активы ВБРР составляли 2,39 трлн руб. (12-е место), капитал — 183 млрд руб.

На конец 2024 года 62,5% МКБ принадлежало концерну «Россиум», бенефициаром которого СМИ называют Сергея Сударикова, основного владельца группы «Регион» (см. “Ъ” от 1 ноября 2024 года). Еще 22% МКБ, по данным Мосбиржи, находятся в свободном обращении.

Формально МКБ с ВБРР никак не связаны. В конце 2017 года МКБ привлекал субординированные депозиты на 22 млрд руб. на 49 лет от входящих в группу «Роснефти» компаний (см. “Ъ” от 14 ноября 2017 года).

Эксперты отмечают, что в последнее время инвестиционная привлекательность ценных бумаг МКБ снижается. Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев говорит, что вокруг МКБ уже некоторое время ходит много слухов негативного характера. «Если смотреть на финансовые показатели, то по итогам 2024 года они находились под давлением — чистая прибыль упала на 65%»,— поясняет он. По его словам, столь негативное влияние на финансовый результат оказал рост объема сформированных резервов, а также слабая динамика процентных и комиссионных доходов.

«Также негативным моментом является частая смена топ-менеджмента»,— уверен Артем Аутлев.

В третьей декаде мая ценные бумаги МКБ существенно снизились в цене. Акции банка на торгах Московской биржи достигали 6 руб., потеряв за пять дней больше 20% и достигнув минимума с начала ноября 2024 года. Субординированные замещающие облигации (ЗО) банка, номинированные в валюте, падали на 35–40 п. п., опускаясь ниже 50% от номинала. Более короткие ЗО (с погашением в 2026 году) опускались в цене на 6–10 п. п. К началу июля ценные бумаги частично восстановили свои позиции. Так, котировки акций 3 июля приблизились к 6,9 руб., стоимость субординированных облигаций поднялась до 53–54% от номинала (доходность 14,3–16,5% годовых). Цена самых коротких ЗО (с погашением в январе 2026 года) поднялась до 96,5% от номинала.

Аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов обращает внимание, что субординированные облигации падали в цене сильнее обычных, потому что инвесторы воспринимают их как более рискованные инструменты — «они находятся ниже в очереди приоритетов на выплаты, и в случае проблем потери по ним могут быть выше». Дополнительное давление на котировки, по его мнению, оказывал тот факт, что речь идет о бессрочных облигациях с отзывной офертой — «это усугубляет неопределенность относительно будущих выплат и защиты прав инвесторов».

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев, Ксения Дементьева