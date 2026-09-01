Отработал за весь банковский сектор

Рекордсменом по приросту корпоративного кредитного портфеля в июле стал Московский кредитный банк (МКБ), увеличивший его более чем на 1 трлн руб. Это сопоставимо с показателями за семь месяцев этого года у Сбербанка или ВТБ. Эксперты считают, что у банка могут возникнуть проблемы с нормативом концентрации кредитных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Согласно данным отчетности по РСБУ на 1 августа 2026 года, размещенным на сайте Банка России, портфель кредитов юридических лиц МКБ за минувший месяц вырос почти на 1,1 трлн руб. В результате он увеличился на 65% и достиг 2,7 трлн руб. Вместе с тем портфели корпоративных кредитов крупнейших банков на сравнимую величину выросли с начала этого года: у Сбербанка — 1,3 трлн руб., у ВТБ — 1,1 трлн руб. В целом за июль, по данным Банка России, корпоративные кредиты увеличились на 1,4 трлн руб.

В течение первых пяти месяцев этого года объем кредитов юрлиц МКБ постоянно снижался и в результате потерял почти 300 млрд руб. Еще около 400 млрд руб. портфель корпоративных кредитов потерял в 2025 году. Это стало результатом расчистки баланса банка после того, как там сменился собственник и команда топ-менеджеров (см. “Ъ” от 4 июля 2025 года). Стоит отметить, что в начале августа этого года МКБ завершил присоединение Дальневосточного банка. Однако это слияние не могло столь значительно отразиться на объединенном портфеле, потому что у присоединяемого банка объем кредитов юрлиц по балансу на 1 августа не превышал 12 млрд руб.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, в начале этого года МКБ выдал несколько межбанковских кредитов примерно на 1 трлн руб. Собеседник “Ъ” предполагает, что эти кредиты вернулись и полученные средства были выданы в виде корпоративных кредитов. Другой источник “Ъ” предполагает, что средства были выданы структурам группы компаний «Регион» (конечного собственника банка), поскольку такую крупную сумму разместить в корпоративные кредиты всего за месяц можно только в аффилированные структуры.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 24 июля 2026 года: В целом динамика кредитования пока соответствует нашему прогнозу, а вот рост денежной массы скорее его превышает.

Эксперты считают, что такие крупные кредиты чаще выдаются в рамках синдикатов группы банков на крупные проекты, такие как РАО ВСМ. По словам финансового директора «Цифра банка» Сергея Найденова, поскольку МКБ в этот пул не входит, то возможно, что выдача пошла на один из проектов, в которых этот банк участвует, например, проект «Восток Ойл». По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, еще года два назад рейтинговые агентства указывали, что на оценку капитальной позиции МКБ оказывает давление повышенный уровень концентрации бизнеса на одном объекте риска. «МКБ традиционно фокусируется на крупных корпоративных клиентах, причем в секторах, где как раз у заемщиков проблемы были из-за высокой ключевой ставки — строители, металлурги, угольщики»,— говорит он.

Если МКБ выдал этот кредит одной структуре или группе связанных компаний, то банк серьезно нарушил норматив концентрации кредитного риска, поскольку это более чем втрое превышает капитал банка, который по данным на 1 августа составляет 353 млрд руб. Согласно консультативному докладу ЦБ об изменении регулирования рисков кредитной концентрации, норматив Н6 до конца 2028 года должен быть на уровне 50% капитала, а к концу 2030 года он снизится до 25% (см. “Ъ” от 26 июня). Для банков, которые не соблюдают норматив концентрации кредитных рисков, будет увеличенный процент отчислений в фонд обязательного страхования вкладов и могут быть применены различные надзорные меры регулирования.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, «резкий скачок не говорит о кредитовании какого-то конкретного заемщика в классическом понимании». По его словам, в отечественной практике такие моменты «обычно проще объяснить участием в крупных синдицированных сделках, где банк выступает организатором или одним из ключевых участников, принимая на себя лишь часть общего риска, либо финансированием государственных и квазигосударственных инфраструктурных проектов, ОПК или стратегических отраслей, поддерживаемых целевыми программами и госгарантиями».

В МКБ и группе компаний «Регион» на запрос “Ъ” не ответили.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев