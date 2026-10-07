Взыскатели заняли на долги

Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с начала года разместили облигации почти на 16 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Растет и число взыскателей, готовых выходить на публичный рынок заимствований. ПКО предлагают высокую доходность с учетом 15-летней истории без дефолтов, и инвесторы оперативно раскупают бумаги. Впрочем, пик облигационного бума ПКО, скорее всего, закончится в этом году, и в следующем рост будет более сдержанным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За январь—сентябрь 2026 года размещенный объем облигационных выпусков эмитентов из сектора взыскания составил 15,8 млрд руб., подсчитали аналитики компании «Юнисервис Капитал». Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (6,95 млрд руб.). Заявленный объем эмиссии составил 16,3 млрд руб., фактическое размещение достигло около 97% от него. Количество размещений увеличилось вдвое — с 10 до 24 выпусков. В процессе первичного размещения на текущий момент находятся четыре выпуска.

В 2026 году на рынок вышли два новых игрока: ПКО «Вернем» и ПКО «Филберт». Несмотря на волатильность долгового рынка и возросшую избирательность инвесторов, выпуски коллекторских компаний сохраняют высокий спрос: основная часть выпусков разместилась в течение одного дня (17 из 24) и в полном объеме. Большинство размещений (за исключением выпусков ПКБ, «АйДи Коллект» и ЮСВ) предназначены для квалифицированных инвесторов — отрасль взыскания традиционно относится к зоне повышенных рисков, отмечают авторы исследования. При этом за более чем 15 лет размещений не было ни одного дефолта, отмечают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Инвесторы в условиях турбулентности находятся в постоянном поиске рынка, который стабилен и может предложить «интересную» доходность, отмечает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Купонная доходность большинства выпусков облигаций ПКО в 2026 году в основном превышает 20% и находится в диапазоне 21,5–26,5%, следует из данных «Юнисервис Капитала».

«Мы фиксируем стабильный и уверенный рост числа участников в этом сегменте на протяжении последних двух лет»,— отмечают в НАПКА. «Идет процесс перехода ПКО от классического банковского кредитования в сторону публичного фондирования,— говорит директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПКБ Олег Марихин.— Небольшие и средние ПКО видят успехи лидеров рынка и стремятся получить публичные рейтинги». «Для новичков рынок бондов — важный шаг в развитии, так как дебютные размещения предполагают масштабную подготовку компании к раскрытию информации,— отмечает финансовый директор сервиса по инвестированию в долговые портфели ID Collect (входит в финтех-группу СВОЙ) Дмитрий Долгаймер.— В следующем году мы увидим новые размещения дебютантов текущего года, тем более что у компаний с более низким, чем у крупнейших игроков рынка, рейтингом спред к ОФЗ и ключевой ставке выше, что стимулирует интерес самых агрессивных инвесторов».

15,8 миллиарда рублей привлекли коллекторские организации на облигационном рынке за девять месяцев 2026 года

Ранее аналитики «Юнисервис Капитала» прогнозировали, что по итогам 2026 года объем размещений в секторе составит 16–17 млрд руб. Однако уже по итогам девяти месяцев объемы превысили 16 млрд руб.— динамика оказалась более позитивной, чем предполагалось. По оценкам ЮСВ (входит в Finbridge), до конца года на рынке могут быть размещены порядка пяти-семи выпусков общим объемом 2–4 млрд руб. «В следующем году объем новых выпусков может вырасти на 10–20%, примерно до 25 млрд руб.,— говорит президент Finbridge Рафаэль Абрамян.— Основные драйверы 2027 года — рост цен на рынке цессий, формирование кредитной истории большим количеством эмитентов, а также регулирование капитала для банков».

«На фоне общего охлаждения экономики сектор взыскания стал одной из немногих тихих гаваней для инвесторов,— отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.— В условиях жесткой ДКП банковское кредитование для небанковских кредитных финансовых организаций становится либо слишком дорогим, либо малодоступным. А публичный долг — это шанс зафиксировать ставку и диверсифицировать фондирование». По его мнению, текущие темпы размещения облигаций ПКО скорее пиковые. «Вряд ли четвертый квартал побьет результат третьего, когда за сентябрь разместили 4,5 млрд руб. Но объемы, видимо, будут высокими на фоне закрытия сделок и желания эмитентов привлечь деньги до конца года»,— полагает он. По поводу прогноза на следующий год — дальнейшего кратного роста, наверное, ждать не стоит, потому что рынок коллекторов в бондах подойдет, видимо, к фазе консолидации, добавляет эксперт. В следующем году рост будет уже за счет спроса и предложения, и рынок размещения ПКО вырастет на 10–15% в базовом прогнозе, ожидают в НАПКА.

Ксения Дементьева