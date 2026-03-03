Туристам просчитали компенсации

Минэкономики РФ рекомендовал туристам воздержаться от поездок в ОАЭ и еще пять стран Ближнего Востока, а туроператорам — прекратить продавать туры в эти направления. Это означает, что компаниям туриндустрии придется выплатить 100% средств за уже проданные пакеты. Компенсировать затраты, вероятно, придется по 100 тыс. турам, общая стоимость которых может достигать 19,6 млрд руб. Еще по 500 млн руб. в день турбизнес тратит на содержание застрявших за рубежом клиентов. Это создает серьезные финансовые риски для отрасли.

Минэкономики РФ рекомендовало туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Об этом говорится в сообщении министерства. Туроператорам и агентам следует воздержаться от продвижения и реализации туристических продуктов в эти страны до нормализации обстановки. МИД РФ также рекомендовал не ездить на Ближний Восток до прекращения боевых действий и полной нормализации авиасообщения.

Для туроператоров эта рекомендация Минэкономики предполагает обязательство по 100% возврату средств за несостоявшиеся туры, поясняет гендиректор агентства «Персона грата» Георгий Мохов. Ранее возвращать деньги можно было с удержанием фактически понесенных расходов. Туроператоры, по словам эксперта, в большинстве случаев и так полностью рассчитывались с клиентами, но за туры с вылетом до 8 марта. Теперь речь и о других датах. «Рекомендации властей могут стимулировать туристов требовать возвраты средств даже за оплаченные туры на лето»,— говорит господин Мохов.

Эксперт поясняет, что с точки зрения турбизнеса речь идет о колоссальных потерях. Период ограничения пришелся на высокий сезон для Ближнего Востока и одновременно один из пиковых периодов — 8 марта. Из-за наличия дополнительного выходного дня, в этом году объем бронирований туров с захватом праздника вырос на 56% год к году, следует из данных «Слетать.ру». ОАЭ при этом находятся на третьем месте среди популярных направлений, на страну пришлось 15,4% продаж. Объем заявок вырос на 64,9% год к году.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что сейчас в странах Ближнего Востока 23,6 тыс. организованных туристов из России. Исходя из этого, он предполагает, что на ближайшие два месяца могут быть продано около 100 тыс. туров. Средний чек при бронировании тура в ОАЭ на мартовские праздники, согласно «Слетать.ру», составил 196,7 тыс. руб. Общая сумма реализованных предложений в этом случае может составить 19,67 млрд руб.

Возместить эти потери бизнесу будет непросто. Дмитрий Горин поясняет, туроператоры обязаны возвращать туристам деньги. Но отели при этом депонируют средства бизнеса и не проводят выплат. Перевозчики также могут замораживать деньги или возвращаться ваучеры. Одновременно рейсы авиакомпаний, на которых должны были улететь туристы, могут быть не отменены. Георгий Мохов говорит, что военные действия везде признаются форс-мажором. Отношения между сторонами, по его мнению, будут выстраиваться в рамках сложных договоренностей.

Расходы на возвраты средств для туроператоров будут накладываться на траты, связанные с вывозом и дополнительным размещением клиентов, которые уже за рубежом. Согласно подсчетам Ассоциации туроператоров России (АТОР), среднесуточные затраты бизнеса на эти цели сейчас 500 млн руб. За время кризиса компании уже потратили 2,6 млрд руб. Рост потерь в геометрической прогрессии может создать угрозу финансовой устойчивости туристической отрасли, считают в АТОР.

АТОР обратилась в Минэкономики с предложениями мер поддержки бизнеса. В организации считают целесообразным освободить туроператоров в 2026 году от уплаты взносов в фонды персональной ответственности ассоциации «Турпомощь» и предоставить право использовать уже накопленные в них средства для компенсации расходов.

