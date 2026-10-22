Шестаков Константин Владимирович

В 2017 году возглавил Координационный совет по туризму в Дальневосточном федеральном округе и вошел в президиум координационного совета по туризму при Минкультуры РФ. С сентября 2019 года по январь 2020 года был врио вице-губернатора Приморского края. Затем до мая 2021 года работал зампредом правительства региона. Курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.