Шестаков Константин Владимирович
Родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. В 2004 году окончил Дальневосточный государственный университет (ныне Дальневосточный федеральный университет) по специальности «мировая экономика», в 2013-м — тот же вуз по специальности «юриспруденция».
С 2004 года работал в туристической компании «Диалог народов-1». В 2005–2006 годах был сотрудником управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. В 2010-м перешел в администрацию Приморского края. В 2014-м стал руководителем департамента туризма края.
В 2017 году возглавил Координационный совет по туризму в Дальневосточном федеральном округе и вошел в президиум координационного совета по туризму при Минкультуры РФ. С сентября 2019 года по январь 2020 года был врио вице-губернатора Приморского края. Затем до мая 2021 года работал зампредом правительства региона. Курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.
С мая 2021 года исполнял обязанности главы Владивостока, 29 июля того же года утвержден мэром. Его кандидатуру поддержали все 30 депутатов городской думы. В июле 2026 года переизбран на второй срок — тоже единогласно.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2026).