Лобстеров обложили по полной

На омаров и устриц предложили наложить полную налоговую ставку. По словам спикера Совета Федерации, это принесет бюджету 6 млрд руб. в год. Валентина Матвиенко заявила, что пониженный налог на деликатесы — 10% — был «когда-то кем-то пролоббирован». И отметила, что любители лобстеров повышения ставки просто не заметят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

При этом на большинство морепродуктов уже установлен НДС в 22%, говорит учредитель рыбной компании Food Team Олеся Попова:

«Рыбные компании закрываются каждый день, потому что у них нет покупательской способности. Сырье рыбы за несколько лет выросло в цене на 100-250%. Соответственно, готовая продукция уже от предприятия выходит беспредельно дорого, что не соответствует уровню жизни населения Российской Федерации. Поэтому рыбу употребляют в пищу только богатые люди, которые могут себе это позволить.

Мы вернулись в те времена, когда семгу подают к столу один раз на Новый год.

Устрицы — это такой дорогой продукт, которого в России никто не выращивает, за исключением, может, Крыма. Остальное — импорт чистой воды. Естественно, за счет логистики, растаможивания и дополнительных расходов цена на продукт очень высокая. Соответственно, у него очень узкий круг потребителей. Если на устрицы цену поднять на 12%, те люди, которые их употребляют, наверное, даже не почувствуют. НДС 10% действует только на такую рыбу, как минтай, пикша, треска. А все остальное давно уже 22%. Вся семга, вся деликатеска — 22% НДС».

Сейчас 1 кг бретонского сыромороженого лангуста в рознице стоит 6,5 тыс. руб., хвостов омара — около 10 тыс. руб. В меню московских ресторанов бретонского лобстера предлагают уже примерно за 5 тыс. руб. за 100 г. Покупатели вряд ли увидят изменения в чеке, говорят аналитики рынка. Даже на полках супермаркетов, где стремительно растет сегмент креветок, колебания цен на спросе не отражаются, отмечает директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов:

«Морепродукты — это, в принципе, одна из самых быстрорастущих групп на рынке.

В физическом выражении за первое полугодие 2026 года морепродукты выросли на 21% при том, что в целом рынок продуктов питания вырос на 2,1%. Касательно омаров и лобстеров, это очень узкая группа — розничные продажи настолько малы, что судить о какой-либо динамике именно этой группы просто неправильно.

Люди чувствительны к серьезным изменениям цены. Незначительные изменения, которые наблюдаются в той же самой группе морепродуктов, не могут существенно влиять на рост или падение потребления».

По данным Росрыболовства, в прошлом году общий объем аквакультуры в России вырос на 3,5%. При этом объем производства устриц, гребешка, мидий и других ценных гидробионтов увеличился более чем на 16%.

Юлия Савина