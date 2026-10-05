Праздник без икринки

Бутербродов с икрой может не оказаться на праздничных столах россиян. Производство деликатеса рухнуло почти в три раза. По данным Росстата, пока добыча оценивается в 3 тыс. тонн. По прогнозам, до конца года объем удастся довести максимум до 5 тыс. Для сравнения, в 2025-м было около 13 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Провальной путина оказалась не только для российских рыбаков. Слабые показатели фиксируют также в США, Японии и Канаде. Возможно, это связано с аномально высокой температурой северной части Тихого океана, изменением кормовой базы и миграционных маршрутов рыбы, предполагает владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков:

«Все удивлены, даже ученые. Что-то произошло, и объяснить это пока никто не может. Скорее всего, это связано с потеплением, потому что традиционно рыба, которая приходила, не зашла и смещается в более северные реки.

Мало того, на Дальнем Востоке появился тунец. Он идет большими стадами и истребляет нашу красную рыбу, из которой традиционно делали икру.

В 2026 году даже то, что планировалось, оказалось намного меньше в объеме практически в два раза.

Предложение на рынке тоже сократится. Цена, на мой взгляд, уже запредельная на красную икру. За последние пять лет она подорожала уже в 3,5, если не в 4 раза. Особого дефицита на рынке, наверное, не будет. Недостающие объемы может заменить импортная икра. Раньше так тоже было. Обычно завозили сюда икру в ястыках мороженую, здесь её перерабатывали, делали из нее зернистую икру, которая поступала в продажу. Я думаю, что коммерсанты купили импортную икру для того, чтобы этот дефицит частично пополнить.

Красную рыбу у нас выращивают достаточно много, но объемы производства красной икры, они не такие уж большие. Почему? Потому что хватало сырья из дикой рыбы. Поэтому рыбу особо не доращивали до икры. Тем более что сегодня лососевые стали абсолютным трендом во всех странах, и в России тоже. Все стараются занять эту нишу, потому что рынок был дефицитным».

За последний год икра горбуши и нерки в рознице подорожала в два раза, кеты и кижуча в полтора, подсчитали в «Рыбном союзе». И это уже сильно отразилось на потребительском спросе. Покупатели станут подбирать замену красной икре к новогоднему столу, считает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«Раньше потребление икры на одного человека было ничтожным: два-три бутерброда в год. Сейчас количество уменьшится в среднем до одного. При такой норме рассуждать, будет дефицит или нет, с моей точки зрения, неуместно. Скорее всего, я ожидаю некоторую коррекцию цен, потому что они выросли скорее из-за ожиданий, чем из-за самого дефицита. Сейчас икра в продаже стоит около 20 тыс. руб. Существует гигантское количество продуктов с не меньшей потребительской ценностью. Поэтому потребление естественно переключится на другие продукты, например, на икру минтая. Она в 25 раз дешевле, а по качеству разве в 25 раз хуже?

Поэтому красная икра становится товаром практически экзотическим. То есть она перестанет быть обычным продуктом и станет символом Нового года».

Аналитики NTech уже отмечают сдвиг в покупательских предпочтениях. Вместо баночки икры теперь все чаще покупают рыбу. В первом полугодии продажи свежей форели выросли на треть по сравнению с прошлым годом, а слабосоленой и копченой рыбы примерно на 20%.

Также растет и спрос на имитированную икру, писал «Деловой Петербург». Если 15-20 лет назад такой товар воспринимался как дешевый, невкусный и вредный аналог, то сейчас он появился даже на полках ЗОЖ-товаров и позиционируется как полезная замена.

Светлана Белова