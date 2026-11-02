Министра вывели из активов

Александр Марченко, которому 5 ноября исполнится 47 лет, родился в Канске Красноярского края и окончил Волгоградскую академию государственной службы. Его марксовский этап карьеры пришелся на период, когда район возглавлял Юрий Моисеев: в 2003–2004 годах господин Марченко руководил МУП «Марксовская муниципальная собственность», с 2007 года — районным управлением имущественных и земельных отношений, то есть органом, распоряжавшимся муниципальной землей, в 2008-м непродолжительное время занимал должность заместителя главы администрации по ЖКХ. В марте 2013 года он вновь возглавил управление земельно-имущественных отношений, а в декабре того же года новый глава администрации Олег Тополь назначил его заместителем по финансам. Из районной администрации господин Марченко ушел 2 ноября 2016 года, в апреле 2017-го возглавил ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской области», а в июне 2022-го — созданное незадолго до этого министерство инвестиционной политики, совмещая пост с руководством АО «Корпорация развития Саратовской области».