Министра вывели из активов
Надзор требует конфисковать имущество экс-главы саратовского мининвеста на 180 млн рублей
Прокуратура Саратовской области подала иск об изъятии имущества бывшего министра инвестиционной политики региона Александру Марченко. Надзорное ведомство оценивает стоимость активов семьи экс-чиновника в 179 млн руб. Иск был зарегистрирован 23 октября — за пять дней до того, как губернатор Роман Бусаргин освободил господина Марченко от должности. Обеспечительные меры суд принял в течение трех дней. К производству приняты семь исполнительных листов, один из которых направлен в отдел судебных приставов по Северо-Западному административному округу Москвы.
Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев обратился в Октябрьский районный суд Саратова с иском об обращении в доход Российской Федерации недвижимости, автомобиля Genesis GV70 и четырех земельных участков, принадлежащих бывшему министру инвестиционной политики региона Александру Марченко, его родственникам и связанному с ними обществу «Консалтинг-М». Согласно картотеке Октябрьского районного суда Саратова, зарегистрировано 23 октября в 15:57, в тот же день принято к производству судьей Михаилом Береговским, а предварительное собеседование назначено на 16 ноября.
Помимо прокурора области, в числе истцов значатся Министерство финансов РФ, территориальные управления Росимущества по Саратовской области и по городу Москве, а также ГУФССП России по Саратовской области. Ответчиков восемь: сам господин Марченко, его супруга Ирина, сестра Мария, Ольга Марченко, Анна и Георгий Литневские, Виталий Усманов и ООО «Консалтинг-М». К участию в деле привлечены администрация Марксовского муниципального района, правительство области, региональный мининвест, управление Росреестра, Главное межрегиональное управление ФССП России и ПАО «Сбербанк». Отдельным третьим лицом указана первый заместитель министра инвестиционной политики Вера Лазукина.
Уже 26 октября суд выдал семь исполнительных листов: пять — в Марксовское районное отделение судебных приставов, один — в Октябрьское отделение Саратова и один — в отдел по Северо-Западному административному округу ГУФССП России по Москве. По данным проверки, «в период работы в администрации Марксовского муниципального района чиновник использовал полномочия по распоряжению муниципальным имуществом для приобретения недвижимости в интересах семьи и близких лиц»,— сообщили в прокуратуре.
Законность приобретения выявленных активов не подтвердилась, уверяет надзор.
Александр Марченко, которому 5 ноября исполнится 47 лет, родился в Канске Красноярского края и окончил Волгоградскую академию государственной службы. Его марксовский этап карьеры пришелся на период, когда район возглавлял Юрий Моисеев: в 2003–2004 годах господин Марченко руководил МУП «Марксовская муниципальная собственность», с 2007 года — районным управлением имущественных и земельных отношений, то есть органом, распоряжавшимся муниципальной землей, в 2008-м непродолжительное время занимал должность заместителя главы администрации по ЖКХ. В марте 2013 года он вновь возглавил управление земельно-имущественных отношений, а в декабре того же года новый глава администрации Олег Тополь назначил его заместителем по финансам. Из районной администрации господин Марченко ушел 2 ноября 2016 года, в апреле 2017-го возглавил ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской области», а в июне 2022-го — созданное незадолго до этого министерство инвестиционной политики, совмещая пост с руководством АО «Корпорация развития Саратовской области».
Центральный объект иска — зарегистрированное 22 мая 2008 года в Марксе ООО «Консалтинг-М», оказывающее посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. С сентября 2014 года генеральным директором и владельцем 60% долей является его супруга Ирина Марченко, остальные 40% — у Виталия Усманова, учредителя общества с момента регистрации. Помимо риелторской деятельности, компания заявила коды по смешанному сельскому хозяйству и строительству. Штат общества — два человека; по данным бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка выросла с 1,93 млн до 5,81 млн руб., тогда как чистая прибыль сократилась с 6,94 млн до 2,75 млн руб.
Марксовский земельный рынок уже становился предметом разбирательств. Как писал “Ъ”, в деле бывшего главы района Олега Тополя ключевыми свидетелями обвинения выступили местный предприниматель Александр Емелин и его мать Елена Емелина — сестра экс-главы района Юрия Моисеева; по версии следствия, господин Тополь получал взятки земельными участками. В том же материале описывалась схема перевода муниципальной земли в частную собственность через аренду, переуступку права физическим лицам, возведение «временных» построек и последующий выкуп: участок площадью 46 тыс. кв. м с 2007 года находился в аренде у учреждённого господином Емелиным ООО «Земля», затем смена вида разрешённого использования снизила годовую арендную плату с 885 тыс. до 24 тыс. руб., а в собственность надел перешел за 121 тыс. руб. Учредителем того же ООО «Земля» с декабря 2006 года, по данным ЕГРЮЛ, значилась Мария Марченко — сестра экс-министра и нынешняя ответчица по иску прокурора.
Сам господин Моисеев с 22 января 2026 года находился в Рязани под домашним арестом по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере: по версии следствия, он и двое сообщников намеревались получить 57,5 млн руб. у экс-мэра Рязани Олега Шишова за «обеспечение беспрепятственной деятельности» регионального оператора по обращению с ТКО. В августе с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, после признания вины в полном объёме мера пресечения была изменена на домашний арест — до 1 ноября включительно.
Отставка Александра Марченко была оформлена постановлением губернатора 28 октября, полномочия прекращены 29-го; причины в документе не указаны. В тот же день в Саратовской областной думе прошли слушания о развитии инвестиционного потенциала региона, на которых вместо министра выступала госпожа Лазукина. По подсчетам «Ъ», экс-министр стал пятым членом областного правительства, покинувшим пост за два месяца.
Связаться с Александром Марченко или его соответчиками «Ъ» не удалось.