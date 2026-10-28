Александр Марченко покинул пост министра инвестполитики Саратовской области
В должности он проработал с июля 2022 года
Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко уволен. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщил канал правительства в MAX «Пул Z 64».
Господин Марченко будет освобожден от должности с 29 октября. Причины увольнения не указаны.
Мининвест Саратовской области был создан 14 июня 2022 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Александр Марченко занимал пост главы ведомства с 4 июля того же года.