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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Средняя Волга

Александр Марченко покинул пост министра инвестполитики Саратовской области

В должности он проработал с июля 2022 года
Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко уволен. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, сообщил канал правительства в MAX «Пул Z 64».

Корпорация развития Саратовской области

Господин Марченко будет освобожден от должности с 29 октября. Причины увольнения не указаны.
Мининвест Саратовской области был создан 14 июня 2022 года по инициативе губернатора Романа Бусаргина. Александр Марченко занимал пост главы ведомства с 4 июля того же года.
Нина Шевченко