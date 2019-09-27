Приговор экс-главе Марксовского района Олегу Тополю оставили в силе

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор бывшему главе Марксовского района Саратовской области Олегу Тополю, признанному виновным в коррупционных преступлениях.

Саратовский областной суд отказал в удовлетворении большинства кассационных жалоб его защиты.

Напомним, 29 апреля господин Тополь был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 50 млн руб. и запрету в течение трех лет занимать должности в органах власти. Его признали виновным в четырех эпизодах преступления коррупционной направленности.

На апелляции Олег Тополь заявил, что дело в отношении него носит заказной характер и просил оправдать его. Защита намерена обжаловать решение апелляционной инстанции.

Сергей Петунин