ИИ против министерства

Первый заместитель министра инвестиционной политики региона Вера Лазукина сообщила, что в 2022–2025 годах объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем на 60%, или на 129 млрд руб. За первое полугодие 2026 года показатель составил 118 млрд руб.— 79,6% к аналогичному периоду прошлого года. Портфель крупных проектов, по словам госпожи Лазукиной, включает 225 проектов общим объемом свыше 1 трлн руб. Наибольшее их число приходится на промышленность, АПК, транспортировку и хранение. За полугодие завершено 24 проекта на 15,1 млрд руб., начато 19 новых на 11 млрд руб. Портфель малых проектов насчитывает 241 проект на 4,6 млрд руб., из которых 151 (на 1,9 млрд руб.) уже завершен. Создано 520 рабочих мест.