ИИ против министерства
Саратовская область скорректировала план по инвестициям на 20 млрд рублей
Саратовская область пересмотрела план по инвестициям на 2026 год, снизив его с 360 до 340 млрд руб. на фоне 15-процентного падения объема вложений и отставки министра инвестиционной политики Александра Марченко. Об этом на депутатских слушаниях 29 октября сообщила первый замминистра Вера Лазукина, выступившая вместо уволенного в тот же день главы ведомства. По ее словам, перерасчет в июле провел Минэкономразвития РФ, зафиксировав стагнацию показателей. Марченко стал пятым министром правительства области, покинувшим свой пост за два месяца.
В Саратовской областной думе состоялись депутатские слушания о развитии инвестиционного потенциала региона и стимулировании капитальных вложений в экономику. Председатель облдумы Алексей Антонов («Единая Россия») назвал Саратовскую область «по-настоящему привлекательной для инвесторов», указав на специальные налоговые режимы, субсидии для бизнеса, нацпроекты и госпрограммы. По его словам, в регионе выстроена «целая система поддержки», а большое содействие в привлечении инвесторов оказывает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель думского комитета по промышленности Александр Анидалов (КПРФ) привел данные о снижении инвестиционной активности. «В 2023 году на федеральном уровне фиксировался рост объема инвестиций на 9,8%, в 2024-м — 8,4%, в 2025-м падение по стране составило 2,5%, в 2026-м — уже 9,9%, и прогнозируется еще более серьезное снижение,— перечислил господин Анидалов.— В Саратовской области, к сожалению, еще большее падение — 15%».
Первый заместитель министра инвестиционной политики региона Вера Лазукина сообщила, что в 2022–2025 годах объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем на 60%, или на 129 млрд руб. За первое полугодие 2026 года показатель составил 118 млрд руб.— 79,6% к аналогичному периоду прошлого года. Портфель крупных проектов, по словам госпожи Лазукиной, включает 225 проектов общим объемом свыше 1 трлн руб. Наибольшее их число приходится на промышленность, АПК, транспортировку и хранение. За полугодие завершено 24 проекта на 15,1 млрд руб., начато 19 новых на 11 млрд руб. Портфель малых проектов насчитывает 241 проект на 4,6 млрд руб., из которых 151 (на 1,9 млрд руб.) уже завершен. Создано 520 рабочих мест.
Госпожа Лазукина признала, что общероссийская тенденция «замедления экономики и охлаждения стабильного роста инвестиционных показателей» затронула и регион. По ее словам, часть проектов прошлых лет завершена, бизнесу требуется время на формирование новых планов, а на предпринимателей «давит внешняя нестабильность, колебания цен на сырье, санкционное давление, курсовые скачки, геополитические риски». Дополнительным фактором она назвала высокую ключевую ставку ЦБ, которая продолжит сдерживать вложения в основные фонды.
В качестве одной из мер поддержки госпожа Лазукина указала развитие индустриальных площадок. В Столыпинском индустриальном парке пять резидентов реализуют проекты с планируемым объемом инвестиций около 26,3 млрд руб. и созданием 906 рабочих мест; в перспективе число резидентов должно достичь не менее 19. Якорным резидентом, привлеченным при поддержке господина Володина, станет производитель раздаточных коробок для грузовых автомобилей. В частном технопарке «Саратов Диджитал» 15 резидентов заняли более 601,6% площадей.
Особое внимание на слушаниях уделили законодательным инициативам. Господин Антонов напомнил о принятых в 2026 году поправках, защищающих промышленные территории от нецелевого использования (инициатива депутата Госдумы Николая Панкова). Госпожа Лазукина сообщила о работе над новым базовым региональным законом для инвесторов, вовлечением недействующих площадок в индустриальных парках и упрощением аренды земель под овощехранилища.
Министр экономического развития Илья Емельянов рассказал об ОЭЗ технико-внедренческого типа, которая охватывает шесть площадок в Саратове, Энгельсе и Балаково и объединяет восемь резидентов. В этом году статус резидента получил проект завода комплектующих для железнодорожного транспорта с объемом вложений около 5 млрд руб. и созданием 600 рабочих мест в Энгельсском районе.
Первый заместитель министра промышленности и энергетики области Роман Задохин также подтвердил замедление темпов роста инвестиций в 2026 году, связав его с высокой ключевой ставкой.
Председатель регионального отделения «Деловой России» Александр Абраменко предложил ввести пилотный стандарт «Саратовская площадка готового запуска», определяющий календарь создания завода с фиксацией дат подключения коммуникаций.
После докладов господин Анидалов отметил, что из отчетов министерств «все получается здорово и классно», и попросил объяснить расхождение в цифрах. В мининвесте рассчитывают довести годовой объем инвестиций до 340 млрд руб., тогда как в феврале на заседании правительства прогнозировалось 360 млрд руб. Этот прогноз озвучивал министр инвестиционной политики Александр Марченко, уволенный губернатором в день слушаний. Фактически за первое полугодие привлечено лишь 118 млрд руб.
Госпожа Лазукина пояснила, что в июле Минэкономразвития РФ провело перерасчет базовых показателей с учетом «стагнации», после чего прогноз для региона был снижен до 340 млрд руб. По ее оценке, этот показатель достижим в третьем-четвертом кварталах, однако статистических данных за третий квартал пока нет.
На вопрос депутатов о санкциях для муниципалитетов, не выполняющих обязательства по привлечению инвесторов, госпожа Лазукина ответила, что такие районы «обяжут дорабатывать», а в случае неудачи они «упадут в рейтинге» и информация будет доведена до губернатора. «Бюрократия»,— резюмировал господин Антонов.
Депутаты-коммунисты также зачитали ответ нейросети на вопрос о причинах падения инвестиций в регионе: «дутые цифры министерств, неэффективная работа ведомств, клановость, коррупция». В мининвесте заявили, что «не готовы комментировать информацию ИИ», поскольку «непонятно, откуда она была взята».
Подводя итоги, господин Антонов подчеркнул необходимость «тщательной, скрупулезной работы» и «комплексного подхода всех сторон — органов власти, бизнеса, научного и образовательного сообщества» для разработки финансовых инструментов, позволяющих максимально эффективно использовать потенциал региона.