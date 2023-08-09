Гостиницу и спа-комплекс «Белогорье» продают за 240 млн рублей

За 240 млн руб. в Белгороде продают спа-комплекс «Белогорье» и его гостиницу, расположенные на улице Песчаной,1а на берегу водохранилища. Соответствующее объявление появилось на сайте «Циан». Его продают уже три года. Владелицей объекта выступает Яна (Геннадьевна) Хтей — дочь экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруга олимпийского чемпиона и депутата облдумы Тараса Хтея.

По данным продавца, комплекс расположен на земельном участке в собственности. Единым лотом продается гостиница площадью 2,9 тыс. кв., спортивная база на 1,5 тыс. кв. м, бассейн на 618,2 кв.м, ресторан на 727,2 кв.м, котельная (107,4 кв. м), нежилое здание (55,4 кв.м), блок санитарно-технических помещений (32,5 кв.м). Также продаются пять земельных участков общей площадью 28,4 тыс. кв. м, трансформаторная электроподстанция, газораспределительный узел, скважина, летнее кафе на 150 мест и десять беседок на берегу водохранилища.

Дороги на территории комплекса «полностью асфальтированы», пешеходные зоны покрыты плиткой, говорится в объявлении. Оборудованы парковочные места.

В качестве продавца на «Циане» выступает агентство недвижимости «Правиан». Его представитель сказал «Ъ-Черноземье», что собственники «не раскрывают причину реализации имущества»

По данным Rusprofile.ru, ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Выручка компании в 2022 году выросла на 30% и составила 22 млн руб. (в 2021-м — 17 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 192% и достигла 6 млн руб. (в 2021-м — 2,1 млн руб.). Генеральный директор — Максим Малышев. Бенефициар — Яна Хтей. Она также является учредителем ООО «Ресторан Белогорье» и ООО «Спа тайм Белогорье» (руководитель — господин Малышев), зарегистрированных по одному адресу.

Алина Морозова

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