Гостиницу и спа-комплекс «Белогорье» снова продают за 290 млн рублей

В Белгороде на продажу вновь выставили гостиничный спа-комплекс «Белогорье» на улице Песчаной, 1а, на берегу водохранилища. В этот раз объект оценили в 290 млн руб. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран гостиничный спа-комплекс "Белогорье" в Белгороде

Фото: сайт бронирования отелей Booking гостиничный спа-комплекс "Белогорье" в Белгороде

Фото: сайт бронирования отелей Booking

По данным продавца, комплекс расположен на земельном участке в собственности. Единым лотом продается гостиница площадью 2,9 тыс. кв. м, спортивная база на 1,5 тыс. кв. м, бассейн на 618,2 кв.м, ресторан на 727,2 кв.м, котельная (107,4 кв. м), нежилое здание (55,4 кв.м), блок санитарно-технических помещений (32,5 кв.м). Также продаются пять земельных участков общей площадью 28,4 тыс. кв. м, трансформаторная электроподстанция, газораспределительный узел, скважина, летнее кафе на 150 мест и десять беседок на берегу водохранилища.

В объявлении отмечается, что дороги на территории комплекса «полностью асфальтированы», а пешеходные дорожки покрыты плиткой. Также имеются парковочные места.

В качестве продавца на «Авито» выступает агентство недвижимости «Правиан». Его представитель пояснил «Ъ-Черноземье», что собственнику «есть куда переинвестировать эти деньги — в более выгодные проекты»: «Наш регион не самый спокойный, к сожалению». Увеличение цены комплекса он связал с ростом инфляции и налоговой нагрузки.

Комплекс пытаются продать уже пять лет. Последний раз он выставлялся на продажу в 2023 году за 240 млн руб. Владелицей объекта выступает Яна (Геннадьевна) Хтей — дочь экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруга олимпийского чемпиона и сенатора от Белгородской области Тараса Хтея.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Выручка компании в 2024 году снизилась на 18% и составила 18 млн руб. (в 2023-м — 22 млн руб.), чистая прибыль упала на 55% и достигла 7,8 млн руб. (в 2023-м — 17 млн руб.). Владелец — Яна Хтей. Она также является учредителем ООО «Ресторан Белогорье» и ООО «Спа тайм Белогорье», зарегистрированных по одному адресу. Гендиректор — Максим Малышев.

Егор Якимов