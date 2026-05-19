Гостиница и спа-комплекс «Белогорье» подешевели на 110 млн рублей

В Белгороде вновь выставили на продажу гостиничный спа-комплекс «Белогорье» на улице Песчаной, 1а, на берегу водохранилища. Теперь объект предлагают за 180 млн руб. — на 110 млн дешевле, чем осенью 2025 года. Соответствующее объявление появилось на «Авито». Комплекс пытаются продать уже шесть лет.

В последний раз объект выставляли на продажу в сентябре 2025 года за 290 млн руб. В качестве продавца на платформе в этот раз выступает агентство недвижимости «Золотая середина». Руководитель отдела коммерческой недвижимости Артем Мухин назвал «Ъ-Черноземье» причины снижения стоимости комплекса: покупательский спрос, время эксплуатации объекта, реинвестирование в другой бизнес.

По данным продавца, комплекс расположен на земельном участке в собственности. В составе лота представлены гостиница площадью 2,9 тыс. кв. м, спортивная база на 1,5 тыс. кв. м, бассейн на 618,2 кв.м, ресторан на 727,2 кв.м, котельная (107,4 кв. м), нежилое здание (55,4 кв.м), блок санитарно-технических помещений (32,5 кв.м). Также продаются пять земельных участков общей площадью 28,4 тыс. кв. м, трансформаторная электроподстанция, газораспределительный узел, скважина, летнее кафе на 150 мест и десять беседок на берегу водохранилища.

В объявлении отмечается, что дороги на территории комплекса «полностью асфальтированы», а пешеходные дорожки покрыты плиткой. Также имеются парковочные места.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Выручка компании в 2025 году демонстрирует значительный рост: она увеличилась почти в четыре раза по сравнению с 2024-м и составила 69,3 млн руб., а чистая прибыль выросла в шесть раз, достигнув 48,5 млн руб. Владелец — Яна Хтей. Она также является учредителем ООО «Ресторан Белогорье» и ООО «Спа тайм Белогорье», зарегистрированных по одному адресу. Гендиректор — Максим Малышев.

Мария Свиридова