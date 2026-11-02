Пострадавший при атаке БПЛА умер в белгородской больнице

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 3 августа в Белгородском округе. Об этом 2 ноября сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев. В оперативном штабе региона также уточнили, что мужчина пострадал при атаке дрона в селе Бочковка.