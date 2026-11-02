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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Пострадавший при атаке БПЛА умер в белгородской больнице

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 3 августа в Белгородском округе. Об этом 2 ноября сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев. В оперативном штабе региона также уточнили, что мужчина пострадал при атаке дрона в селе Бочковка.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 74 раза. В Шебекинском округе пострадал один мирный житель. Медицинская помощь ему оказана, и дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано шесть обстрелов с применением артиллерии и два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 77 беспилотников.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в конце минувшей недели стало известно о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Точная дата происшествия пока не установлена.
Денис Данилов