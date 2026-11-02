Обломки БПЛА повредили два дома в Воронежской области
В ночь на 2 ноября в небе над Воронежем и восемью районами области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждены фасады и остекление двух частных домов. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА во всех муниципалитетах Воронежской области поступила сегодня в 5:30. Об отбое опасности атаки беспилотников губернатор Александр Гусев написал в «Максе» в 5:57.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в ночь на 31 октября в небе над семью районами Воронежской области были уничтожены 12 беспилотников. Обошлось без пострадавших. В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждения получили фасады и остекление восьми частных домов. Также посекло несколько автомобилей.