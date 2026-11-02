Обломки БПЛА повредили два дома в Воронежской области

В ночь на 2 ноября в небе над Воронежем и восемью районами области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА повреждены фасады и остекление двух частных домов. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.