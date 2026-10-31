Белгородский губернатор сообщил о погибшем и четырех раненых из-за атак ВСУ
От оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Точная дата происшествия не установлена. Об этом 31 октября сообщил губернатор Александр Шуваев. По данным регионального оперштаба, мужчина погиб при атаке FPV-дрона.
По информации главы региона, за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 133 раза. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали четыре человека. Двое из них продолжают лечение в больнице.
Зафиксированы 15 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также три раза взрывные устройства были сброшены с БПЛА.
«Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 233 беспилотника сбиты и подавлены»,— рассказал губернатор Александр Шуваев.
В течение прошедшей ночи, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 433 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны также ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Так, в Воронежской области, по информации губернатора Александра Гусева, в небе над семью районами уничтожили 12 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах повреждены фасады и остекление восьми домов, а также посечено несколько автомобилей.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» накануне, за предыдущие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек, еще десять получили ранения.