Белгородский губернатор сообщил о погибшем и четырех раненых из-за атак ВСУ

От оперативных служб поступила информация о гибели мужчины в результате удара ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. Точная дата происшествия не установлена. Об этом 31 октября сообщил губернатор Александр Шуваев. По данным регионального оперштаба, мужчина погиб при атаке FPV-дрона.