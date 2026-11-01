Как соблюдались перемирия на Украине
5 марта 2022 года Москва объявила режим тишины для эвакуации жителей из Мариуполя и Волновахи. Эвакуация сорвалась из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.
В конце апреля—начале мая 2022 года воюющие стороны при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста согласовали гуманитарные паузы. Из «Азовстали» и Мариуполя удалось эвакуировать около 600 человек.
5 января 2023 года президент Владимир Путин объявил рождественское перемирие — с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января. ВСУ продолжали обстреливать российские территории. Наиболее интенсивным ударам со стороны ВСУ подвергся Донецк, который обстреляли более 20 раз.
18 марта 2025 года Владимир Путин поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике Украины, 19 марта инициативу поддержал Киев. Де-факто перемирие не соблюдалось, стороны обвиняли друг друга в его нарушении.
19 апреля 2025 года, накануне Пасхи, Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Как сообщало Минобороны РФ, в этот период было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ. При этом, как отметил 21 апреля Владимир Путин, некоторое снижение боевой активности ВСУ в тот период все-таки наблюдалось.
На 8–10 мая 2025 года Владимир Путин объявил трехдневное перемирие в честь 80-летней годовщины Победы. Киев инициативу отверг, потребовав паузу по меньшей мере в 30 дней. По данным Минобороны РФ, с 8 по 11 мая украинские войска более 14 тыс. раз нарушали режим прекращения огня.
На 11–12 апреля 2026 года Владимир Путин объявил 32-часовое пасхальное перемирие, Киев его поддержал. При этом обе стороны сообщали об обстрелах и атаках дронов.
9 мая 2026 года началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно было объявлено президентом Дональдом Трампом. Россия и Украина обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
11 октября 2026 года Дональд Трамп объявил паузу в ударах по энергообъектам между Россией и Украиной. Ее условия стороны не подтвердили. 15 октября Киев объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.