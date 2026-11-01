Как соблюдались перемирия на Украине

19 апреля 2025 года, накануне Пасхи, Владимир Путин объявил о 30-часовом пасхальном перемирии. Как сообщало Минобороны РФ, в этот период было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ. При этом, как отметил 21 апреля Владимир Путин, некоторое снижение боевой активности ВСУ в тот период все-таки наблюдалось.