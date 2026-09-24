Товары отследят по-честному

Система маркировки товаров «Честный знак» будет интегрирована с системой контроля при импорте СПОТ, сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Результатом станет появление у контролирующих органов возможности видеть, какие именно маркируемые товары ввозятся в страну. Такое решение продолжает тренд на последовательное сближение «Честного знака» с другими системами контроля за оборотом продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У системы «Честный знак» становится все больше вариантов применения

Фото: Григорий Мамонтов У системы «Честный знак» становится все больше вариантов применения

Фото: Григорий Мамонтов

Систему маркировки товаров «Честный знак» интегрируют с системой подтверждения ожидания товаров (СПОТ; запущена с 1 июня этого года для борьбы с серым импортом), сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Роль маркировки в обелении экономики стала главной темой прошедшего 23 сентября совещания Владимира Путина с членами правительства. Объединение систем должно повысить прозрачность товарооборота с другими странами Евразийского экономического союза — контролирующие органы РФ смогут видеть, какие именно маркируемые товары ввозятся в страну.

Решение об интеграции двух систем обусловлено в том числе тем, что сейчас маркировка не только позволяет контролировать легальность происхождения товара, но и открывает доступ к разрешительной документации на него.

«Маркировка — это цифровой идентификатор, фактически цифровой паспорт каждого изделия, каждой единицы товара»,— пояснил после совещания масштаб технических возможностей системы Дмитрий Григоренко.

Сейчас с «Честным знаком» интегрированы уже почти 20 государственных информсистем. Маркировка используется, например, для блокировки продажи небезопасной продукции и для ее автоматической проверки на кассах магазинов.

Запущенная десять лет назад система еще на этапе производства или ввоза товара в страну присваивает ему цифровой код, который привязывает к продукции данные о ее происхождении, производителе, сопроводительных документах и т. п. К настоящему моменту обязательной маркировке подлежат 39 товарных групп, среди которых молочная продукция, лекарства, БАДы, продукция легкой промышленности. Еще 13 товарных групп (детское питание, «заморозка», слабоалкогольная продукция и т. д.) маркируются в экспериментальном режиме, охват которого планируется расширить.

23 сентября стало известно о поручении первого вице-премьера Дениса Мантурова проработать вопрос запуска экспериментов по маркировке отдельных видов удобрений и пестицидов.

В ЦРПТ (оператор «Честного знака») пояснили “Ъ”, что в приоритете находятся социально значимые товарные рынки, на которых наблюдается высокая доля фальсификата.

В центре подчеркивают: зачастую о расширении маркировки на ту или иную категорию товаров просит сам бизнес, оценивая риски реализации некачественной продукции для конечного потребителя.

За годы работы системы общая доля нелегального оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке, сократилась с 24,7% до 7,6%. Как следствие, в отдельных товарных группах значительно вырос объем легального ввода товаров в оборот: в легкой промышленности прирост составил 90%, в обуви — 50%, в табачной продукции — 23%.

Результаты, судя по всему, чиновников устраивают — в 2025 году было решено провести эксперимент по проверке поставок через «Честный знак» молочной продукции и воды в социальные учреждения. По данным ЦРПТ, участие в нем приняли 1,7 тыс. школ, детских садов, колледжей и больниц из семи регионов: Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского краев, Московской и Новосибирской областей. В результате удалось выявить свыше 800 тонн небезопасных товаров, которые могли бы попасть в эти соцучреждения. Нарушения были выявлены и при реализации товаров на электронных площадках: с начала 2026 года система зафиксировала более 20 млн таких случаев, самыми частыми из которых стали расхождения в ветеринарно-сопроводительной документации, реализация товаров, не введенных в оборот, и продажа контрафакта.

Полина Попова