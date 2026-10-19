Семь бед — один сосед
Арабские страны попросили Лаврова повлиять на Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров нанес визит в Тегеран, чтобы обсудить усилия по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Поездка, фоном которой стали сообщения о подготовке Соединенными Штатами новых ударов по Ирану, состоялась на следующий день после того, как глава российского дипломатического ведомства посетил Бахрейн, где принял участие в девятом министерском заседании Стратегического диалога Россия—Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Во время встречи руководство ССАГПЗ попросило Россию использовать свое влияние на Иран, чтобы тот отказался от ударов по соседям.
Первым после приземления в Тегеране собеседником Сергея Лаврова стал его коллега Аббас Аракчи. Последний раз министры иностранных дел виделись очно 24 сентября «на полях» недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждали кризис на Ближнем Востоке. Сейчас они были вынуждены вернуться к этой теме на фоне появления в американских СМИ сообщений о подготовке Соединенными Штатами новых ударов по иранским объектам — на этот раз с возможным применением сверхмощных неатомных авиабомб GBU-43/B. Накануне господин Аракчи дал понять, что его страна воспринимает эти угрозы серьезно. «Хотите попытать счастья снова? Добро пожаловать. Но будьте осторожны»,— написал глава дипведомства в соцсети X, обращаясь к США.
В Тегеране господин Лавров подчеркнул, что региону необходимо «вернуться к докризисной ситуации», включая восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, то есть к обстановке, которая существовала до того, как на Иран 28 февраля 2026 года обрушились совместные американо-израильские удары. «Мы приветствовали нацеленность Тегерана на использование ресурса дипломатии для установления в регионе долгосрочного мира и стабильности»,—проинформировал господин Лавров, выступая на пресс-конференции с иранским коллегой. И тут же похвалил Тегеран за стойкость в бою. «Я уверен, что дело Ирана, как и дело России, это дело правое»,— заключил министр.
Москва и Тегеран остаются надежными союзниками, дал понять глава МИД РФ. «Россия не намерена отказываться от реализации договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах»,— отметил он.
Господин Лавров добавил в качестве примера, что сейчас российские специалисты «постепенно возвращаются» на АЭС «Бушер» в Иране, а перед двумя странами по-прежнему открываются «большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов».
Сергей Лавров отмел обвинения в том, что нынешний военный конфликт на Ближнем Востоке, вызвавший нестабильность на нефтяном рынке, выгоден Москве. «Президент Путин не раз подчеркивал: мы не заинтересованы в волатильности цен, в том, что цены скачут то вверх, то вниз. Мы как серьезное государство хотим стабильности, включая стабильные цены»,— подчеркнул министр.
Во время контактов Сергей Лавров проинформировал иранское руководство об итогах встреч с представителями ССАГПЗ в Манаме. В Бахрейне, который стал первой точкой ближневосточного турне российского министра, 18 октября состоялось девятое министерское заседание Стратегического диалога Россия—ССАГПЗ. Во время контактов в Манаме господин Лавров в очередной раз подчеркнул, что Москва выступает за создание на Ближнем Востоке инклюзивной архитектуры безопасности с участием арабских стран и Ирана «при поддержке внешних игроков, которые должны руководствоваться не своими геополитическими односторонними замыслами, а прежде всего интересами тех стран, которые здесь расположены».
Со своей стороны, генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будайви отметил, что с 28 февраля региональные игроки столкнулись с более чем 7 тыс. атак баллистическими ракетами и беспилотниками. «Эти агрессивные действия не ограничивались прямыми иранскими ударами, а включали нападения террористической группировки хуситов, которая усилила свои атаки на Королевство Саудовская Аравия, нанося удары по аэропортам, гражданским объектам и энергетическим объектам. Наиболее ярким примером является жестокое нападение на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 10 октября»,— указал господин аль-Будайви.
В ССАГПЗ призвали Москву использовать свой статус близкого партнера Тегерана, чтобы остановить атаки на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива и коммерческие суда в Ормузском проливе.
«Мы подчеркиваем необходимость обязать Иран соблюдать нормы международного права и Устав ООН, полностью выполнять резолюцию Совета Безопасности 2231, а также гарантировать свободу судоходства и безопасный транзит в Ормузском проливе без каких-либо ограничений или угроз»,— пояснил господин аль-Будайви.