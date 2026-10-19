Семь бед — один сосед

В Тегеране господин Лавров подчеркнул, что региону необходимо «вернуться к докризисной ситуации», включая восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, то есть к обстановке, которая существовала до того, как на Иран 28 февраля 2026 года обрушились совместные американо-израильские удары. «Мы приветствовали нацеленность Тегерана на использование ресурса дипломатии для установления в регионе долгосрочного мира и стабильности»,—проинформировал господин Лавров, выступая на пресс-конференции с иранским коллегой. И тут же похвалил Тегеран за стойкость в бою. «Я уверен, что дело Ирана, как и дело России, это дело правое»,— заключил министр.