Главные новости за 31 октября. Ростов-на-Дону и область
Ученые Южного федерального университета и Южного научного центра РАН впервые зафиксировали в Ростовской области Cryptopone ochracea — редкого подземного муравья, единственного представителя своего рода в Палеарктике при тропическом происхождении группы. В России реликтовая криптобионтная форма до сих пор была известна лишь с Северного Кавказа и из Крыма.
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» разместила 30 октября на площадке госзакупок электронный аукцион на ремонт переулка Изыскательского. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 476 859,26 руб., финансирование предусмотрено из городского бюджета.
В поселке Шолоховском Белокалитвинского района открыли новый комплекс зданий Мариинской гимназии — единственного на юге России женского казачьего учебного заведения, филиала Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Из областного бюджета на строительство трех зданий и реконструкцию учебного корпуса направлено более 1,6 млрд руб.