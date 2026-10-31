Ремонт Изыскательского переулка в Ростове оценили в 9,5 млн рублей
МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» разместила 30 октября на площадке госзакупок электронный аукцион на ремонт переулка Изыскательского. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 476 859,26 руб., финансирование предусмотрено из городского бюджета. Заявки принимаются до 10 ноября 2026 года (08:15 мск), подведение итогов — по 12 ноября; по условиям тендера все работы подрядчик должен завершить до 20 декабря.
Программа ремонта предполагает разборку существующего асфальтобетонного покрытия, бортовых камней, тротуаров и дорожек из плитки, демонтаж цементно-бетонных покрытий и оснований, а также замену люков и кирпичных горловин колодцев. Завершающий этап — укладка нового асфальта и плиточного покрытия.
Условия закупки выстроены с прицелом на качество: заказчик требует обеспечение заявки (94,8 тыс. руб.), обеспечение исполнения контракта в размере 10% цены (947,7 тыс. руб.) и гарантийных обязательств. Гарантийные сроки дифференцированы: пять лет на нижний слой дорожного покрытия, шесть — на верхний слой асфальтобетона и слои износа (при прогнозируемой интенсивности движения 2,5–5 тыс. автомобилей в сутки), два года — на бортовые камни и дорожные люки. К участию допускаются только компании с опытом дорожных работ — цена исполненных договоров должна составлять не менее 20% стартовой цены контракта.