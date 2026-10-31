Ремонт Изыскательского переулка в Ростове оценили в 9,5 млн рублей

Условия закупки выстроены с прицелом на качество: заказчик требует обеспечение заявки (94,8 тыс. руб.), обеспечение исполнения контракта в размере 10% цены (947,7 тыс. руб.) и гарантийных обязательств. Гарантийные сроки дифференцированы: пять лет на нижний слой дорожного покрытия, шесть — на верхний слой асфальтобетона и слои износа (при прогнозируемой интенсивности движения 2,5–5 тыс. автомобилей в сутки), два года — на бортовые камни и дорожные люки. К участию допускаются только компании с опытом дорожных работ — цена исполненных договоров должна составлять не менее 20% стартовой цены контракта.