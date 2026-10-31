Редкого подземного муравья из Юго-Восточной Азии нашли в Ростовской области
Ученые Южного федерального университета и Южного научного центра РАН впервые зафиксировали в Ростовской области Cryptopone ochracea — редкого подземного муравья, единственного представителя своего рода в Палеарктике при тропическом происхождении группы. В России реликтовая криптобионтная форма до сих пор была известна лишь с Северного Кавказа и из Крыма. Информация об этом появилась в статье в сборнике «Наука юга России: достижения и перспективы».
Род Cryptopone, чей центр биоразнообразия находится в Юго-Восточной Азии, — реликтовый элемент российской мирмекофауны. У вида есть классические признаки геобионтных муравьёв: депигментация всех каст, уплощённые скапусы и рудиментарные глаза у рабочих особей. Это хищник, охотящийся на мелких почвенных беспозвоночных; семьи малочисленны, а сам насекомоед предпочитает умеренно влажные места — гниющую древесину, листовой опад, влажный грунт субтропических лесов.
Первую точку на карте вид поставил в июле 2023 года: в Ботаническом саду ЮФУ, неподалёку от тепличного комплекса, researchers извлекли из-под старого перегнивающего ствола целую семью — 15 рабочих, самку и трёх самцов. Примечательно, что ходы муравейника примыкали к расплодным камерам соседней семьи Myrmecina graminicola. Летом того же года рабочих особей находили в цветочных горшках с посадочным материалом внутри теплиц, а также регулярно вылавливали почвенными ловушками в оранжереях.
Решающий аргумент в пользу того, что муравей — не тепличный заносной гость, а полноценный компонент местной фауны, принесла осень 2025 года. С 15 по 18 августа на светоловушку с ультрафиолетовой лампой в пойме Мёртвого Донца рядом с хутором Недвиговка попались четыре крылатых самца. Ещё одного достали из паутины на веранде частного дома в окрестностях того же хутора.
Собранный материал передан в коллекцию Зоологического музея ЮФУ. Ученые намерены продолжить сборы, чтобы детально изучить экологию и реальные границы ареала Cryptopone ochracea на Дону — пока этот вопрос, как и сама биология вида, остаётся открытым.