Редкого подземного муравья из Юго-Восточной Азии нашли в Ростовской области

Решающий аргумент в пользу того, что муравей — не тепличный заносной гость, а полноценный компонент местной фауны, принесла осень 2025 года. С 15 по 18 августа на светоловушку с ультрафиолетовой лампой в пойме Мёртвого Донца рядом с хутором Недвиговка попались четыре крылатых самца. Ещё одного достали из паутины на веранде частного дома в окрестностях того же хутора.