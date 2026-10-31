Самарское правительство направит 11,6 млн рублей на восстановление МКД после атаки БПЛА

В Самарской области расширен перечень муниципалитетов, которым будет предоставлена субсидия из резервного фонда на восстановление кровельных покрытий многоквартирных домов в связи с режимом повышенной готовности. Речь идет о восстановлении зданий, пострадавших от атаки БПЛА. Постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Документ опубликован на портале правовой информации.