Самарское правительство направит 11,6 млн рублей на восстановление МКД после атаки БПЛА
Вражеские беспилотники повредили дома в пяти муниципальных образованиях
В Самарской области расширен перечень муниципалитетов, которым будет предоставлена субсидия из резервного фонда на восстановление кровельных покрытий многоквартирных домов в связи с режимом повышенной готовности. Речь идет о восстановлении зданий, пострадавших от атаки БПЛА. Постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Виталий Шабалатов. Документ опубликован на портале правовой информации.
На выплату субсидий предусмотрены бюджетные ассигнования резервного фонда на сумму свыше 11,6 млн рублей. Средства будут предоставлены министерством энергетики и ЖКХ Самарской области бюджетам муниципалитетов на софинансирование расходных обязательств по восстановлению кровель, в том числе на возмещение уже понесенных затрат.
Распределение субсидий утверждено между пятью муниципальными образованиями. Так, муниципальному району Клявлинский на восстановление кровельного покрытия домов № 5 и № 8 по ул. Жукова на ж/д станции Клявлино выделено 1,6 млн рублей.
Муниципальному району Елховский на аварийно-восстановительные работы кровли жилых домов в селе Елховка (пер. Комсомольский, 78-2) и селе Никитинка (пер. Юбилейный, д. 3) направят 2,3 млн рублей (99%).
Сельскому поселению Красноармейское на восстановление кровли дома № 36 по ул. Мира в селе Красноармейское предоставят 309,3 тыс. рублей (95%). Сельскому поселению Дмитриевка Нефтегорского района на восстановление кровли дома № 19 по ул. Султанова выделят 3,2 млн рублей (99%). Еще одна позиция в распределении — аварийно-восстановительные работы кровли МКД в селе Сергиевск на ул. Максима Горького, 8.
Для получения субсидии органы МСУ должны представить в министерство заявку с соответствующими документами.
В конце сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Украины прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, из-за таких атак выросли мировые цены на нефть. 28 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военнослужащие пытались действовать «более осторожно». Однако в пятницу, 30 октября, атаки на российские НПЗ возобновились.
Вице-премьер Александр Новак сообщил о том, что украинские беспилотники атаковали три НПЗ и один газохимический комплекс РФ и что «на одном заводе есть небольшие повреждения».
Среди других регионов, которые подверглись атаке БПЛА 30 октября, была Самарская область. Удар дронов по региону стал самым массированным с начала СВО.