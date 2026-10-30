Вице-премьер и помощник президента РФ подтвердили возобновление атак ВСУ на НПЗ
В пятницу Самарская область подверглась самому масштабному налету беспилотников с начала СВО
Помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак подтвердили возобновление Украиной атак на российские нефтеперерабатывающие заводы
«Сегодня ночью была атака на российские НПЗ. На четыре нефтеперерабатывающих завода, точнее, на три НПЗ и один газохимический комплекс. На одном заводе есть небольшие повреждения», — рассказал СМИ Александр Новак.
В конце сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Украины прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, из-за таких атак выросли мировые цены на нефть. 28 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военнослужащие пытались действовать «более осторожно».
Однако в пятницу, 30 октября, атаки на российские НПЗ возобновились. Минобороны РФ сообщило о том, что над территорией страны сбили 1043 украинских БПЛА. В этот день Самарская область подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала СВО.
Беспилотники атаковали Новокуйбышевск в Самарской области, есть погибший и пострадавшие, сообщила глава города Виктория Каткова. «Сегодня наш город подвергся безжалостной вражеской атаке. (...) К большому сожалению, есть погибший и пострадавшие», - написала госпожа Каткова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом сбили несколько десятков дронов и повреждена инфраструктура.
Два человека погибли во время ликвидации последствий ударов беспилотников ВСУ, несколько человек пострадали.
По данным «Ъ-Волга», от удара беспилотников ВСУ пострадало преприятие. Смог от пожаров наблюдался в некоторых районах Самары в течение всего дня.
С начала СВО ВСУ неоднократно атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области. Это приводило к вынужденным простоям.