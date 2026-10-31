Во Франции одобрили налог на интернет-трафик

Контролировать объем трафика поручат французским провайдерам. Собранные данные они будут направлять в налоговую службу. Потенциальные поступления от сбора составят около €10 млрд. По оценке французского регулятора в области телекоммуникаций, абоненты в стране получают около 200 млрд гигабайт трафика в год.