Во Франции одобрили налог на интернет-трафик
Французские депутаты приняли дополнительную поправку к налоговому кодексу о плате за интернет-трафик. По ней «цифровые производители данных», в том числе Netflix, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google, должны будут перечислять в бюджет страны 5,5 цента за каждый гигабайт, который получат пользователи, пишет Le Figaro.
По данным газеты, в поддержку поправки проголосовали 11 депутатов, еще 10 выступили против. Всего в Национальном собрании Франции — 577 парламентариев. Сбор, согласно тексту поправки, начисляется «за каждый гигабайт, переданный физлицам».
Контролировать объем трафика поручат французским провайдерам. Собранные данные они будут направлять в налоговую службу. Потенциальные поступления от сбора составят около €10 млрд. По оценке французского регулятора в области телекоммуникаций, абоненты в стране получают около 200 млрд гигабайт трафика в год.